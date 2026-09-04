Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Cuatro personas fueron capturadas en el marco de un operativo conjunto contra la organización criminal ‘La Oficina del Valle’, sindicada de extorsionar a comerciantes en diferentes municipios del país, especialmente en Ibagué y Cajamarca, según información oficial. El despliegue policial se realizó simultáneamente en los departamentos de Tolima y Antioquia, después de un proceso investigativo que se prolongó cerca de un año. Durante ese tiempo, las autoridades recopilaron pruebas y ejecutaron acciones de seguimiento e inteligencia, siempre bajo estrictas medidas de seguridad para prevenir posibles filtraciones, como confirmó la Policía Metropolitana de Ibagué.

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Los reportes de las autoridades indican que esta banda, considerada de alta peligrosidad, operaba con un modus operandi basado en la intimidación de comerciantes, a quienes exigía pagos mensuales de 3 millones de pesos. Al final del año, esto sumaba hasta 36 millones de pesos por cada persona víctima de sus exigencias. Según el análisis del caso realizado por el Gaula de la Policía del Tolima y la Fiscalía General de la Nación, quienes lideraron el proceso investigativo, estos cobros ejercían una presión económica significativa y sostenida sobre el comercio local.

Las capturas se concretaron en el momento en que los presuntos implicados se encontraban en los departamentos de Tolima y Antioquia. Entre los aprehendidos se destaca alias ‘El Paisa’, quien es identificado como el líder principal y presunto cerebro de la estructura, ubicado y detenido en Rionegro, Antioquia. El operativo fue posible gracias a la coordinación interinstitucional y a labores conjuntas diseñadas para desarticular las redes delincuenciales dedicadas a la extorsión.

Por otra parte, el coronel Edgar Fernando López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, explicó que en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se han incrementado los controles dentro del centro penitenciario de Picaleña para prevenir que, desde las cárceles, se sigan orquestando extorsiones. En estos controles se incautaron varios celulares, módems y routers, que eran introducidos irregularmente para facilitar la comunicación desde el interior de las celdas. Las autoridades insisten en no ceder a este tipo de delitos y exhortan a la ciudadanía a denunciar, utilizando la línea 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias ‘El Paisa’ en la estructura de ‘La Oficina del Valle’ y dónde fue capturado?

Alias ‘El Paisa’ es señalado por las autoridades como el máximo líder y principal cerebro detrás de ‘La Oficina del Valle’. Su captura se llevó a cabo en Rionegro, Antioquia, como parte de un operativo coordinado entre la Policía y la Fiscalía tras un año de labores investigativas.

¿Cómo operaba ‘La Oficina del Valle’ para extorsionar a comerciantes de Ibagué y Cajamarca?

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, ‘La Oficina del Valle’ exigía a los comerciantes pagos mensuales de 3 millones de pesos, sumando hasta 36 millones anuales por cada víctima. Utilizaban la intimidación y, en algunos casos, se apoyaban en comunicaciones realizadas incluso desde centros penitenciarios, valiéndose de dispositivos tecnológicos que eran ingresados de manera ilegal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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