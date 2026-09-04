Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La crisis que enfrenta el sector arrocero en el Tolima tiene en vilo a los agricultores y autoridades locales, después de que en una asamblea desarrollada en Saldaña se expusieran cifras que ponen en evidencia la gravedad del panorama. Durante la reunión, se destacó que la reducción en las zonas de siembra ha sido considerable, y factores como la sequía, los incendios forestales y la baja producción han encendido las alarmas, afectando directamente la economía y la generación de empleo en la región.

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Aristides Valdés Gamboa, agricultor y cultivador de El Espinal, alertó sobre la magnitud de la reducción al indicar que a nivel nacional se dejaron de sembrar cerca de 90.000 hectáreas respecto a la cosecha anterior. El distrito de Asoprados se convirtió en un caso ilustrativo de la crisis: de las aproximadamente 2.700 hectáreas que habitualmente se cultivaban, hoy solo se sembrarían cerca de 13. Esta drástica disminución no solo implica menos trabajo agrícola, sino que pone bajo amenaza la sustentabilidad económica de poblaciones como Saldaña, Purificación y El Espinal, que dependen en gran medida del arroz como fuente de empleo y desarrollo.

La crisis se ha reflejado en los precios del grano, según lo informado durante la asamblea. El costo de la carga de arroz subió de $173.000 a $183.000, un aumento de $10.000 que podría impactar tanto a consumidores como a productores. Ante este panorama adverso, Valdés propuso la necesidad de buscar alternativas para transformar y vender directamente las cosechas, una apuesta por el valor agregado que permitiría a los productores resistir la desaparición en medio de un contexto cada vez más difícil.

El impacto social de la crisis llevó a que Juan Carlos Bessolo, alcalde de Purificación, manifestara que entre el 80 % y el 90 % de los puestos de trabajo del municipio dependen directamente de la producción arrocera. "Si el sector arrocero está mal, la sociedad está mal y el pueblo está mal", afirmó, enfatizando la urgencia de apoyo estatal. Bessolo entregó una carta al presidente en representación de los productores, solicitando respaldo financiero y técnico del Gobierno Nacional.

La afectación traspasa el ámbito productivo. En Purificación, padres de familia de la Institución Educativa San Jorge se han quejado por la ubicación de los camiones descargadores de arroz frente al colegio, aduciendo que la pelusa liberada causa molestias respiratorias y dermatológicas en los estudiantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cayó la producción de arroz en el Tolima durante el último año?

De acuerdo con lo reportado en la asamblea de Saldaña, la caída en la producción se debe principalmente a la sequía, los incendios forestales y las consecuencias de estos fenómenos sobre la siembra. Esta situación ha hecho que se dejen de sembrar miles de hectáreas, lo que afecta tanto a la oferta del producto como a la estabilidad económica de quienes dependen de este sector.

¿Qué alternativas buscan los arroceros del Tolima ante la crisis actual?

Según lo explicado por Aristides Valdés Gamboa, los productores están considerando la transformación y la comercialización directa de sus cosechas como mecanismos para obtener mayor valor agregado y evitar que la actividad arrocera desaparezca en la región. Esta estrategia busca contrarrestar las dificultades económicas derivadas de la drástica disminución en las siembras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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