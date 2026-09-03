Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El ambiente político en Tolima inicia una etapa de movimientos y declaraciones mientras se avecinan las elecciones territoriales de 2027. La discusión se concentra en torno a la Gobernación del departamento, ya que diferentes líderes y sectores políticos comienzan a posicionar sus ideas sobre lo que consideran debe ser el futuro del Tolima. En este contexto, el senador Juan Caicedo hizo pública una petición en favor de la renovación en las opciones electorales del departamento.

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Durante su intervención, aunque el senador Caicedo no señaló a figuras específicas, sí hizo una firme observación sobre el control que históricamente han ejercido personas que ya han ocupado altos cargos públicos, incluyendo ministros, gobernadores o alcaldes. Caicedo manifestó que sería lamentable para el departamento que el debate electoral se limitara a “una clase magistral sobre cómo hacer las cosas”, pronunciada por quienes tuvieron la oportunidad de ejecutarlas y no lo hicieron a su debido momento. A juicio del senador, Tolima merece “muchísimo más que lecciones de quienes ya tuvieron su oportunidad”, palabras que reflejan su deseo de que surjan alternativas diferentes en próximas elecciones, según declaró en su mensaje citado en el artículo proporcionado.

La situación tomó un matiz más personal con el pronunciamiento del exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, quien sí dirigió críticas directas hacia Óscar Barreto. Barreto, exgobernador del Tolima y personaje con amplia trayectoria en la administración departamental, recientemente expresó su interés por aspirar de nuevo a la Gobernación en la contienda de 2027. Hurtado cuestionó el trabajo realizado por Barreto en sus anteriores gestiones y expresó escepticismo frente a las propuestas y promesas que pueda presentar en el futuro. De acuerdo con Hurtado, Barreto ha tenido "16 años manejando los hilos de la Gobernación y nunca logró lo que hoy promete", e insistió en que la seguridad y el desarrollo no se alcanzan solamente con discursos, sino con resultados concretos, según sus palabras citadas textualmente.

El tema de la seguridad, recurrente en el discurso de Barreto, también fue objeto de crítica. Hurtado calificó como repetitivo el uso de la seguridad como eje central de campaña y concluyó que los cambios reales requieren más que simples promesas. Estos pronunciamientos, aunque hechos de manera independiente, reflejan el inicio de un debate político en el que los diferentes sectores comienzan a tomar posiciones y a perfilar las posibles alternativas de cara a las próximas elecciones en el Tolima.

¿Por qué el senador Juan Caicedo pidió nuevas opciones para la Gobernación del Tolima?

El senador Juan Caicedo pidió nuevas opciones para la Gobernación del Tolima porque considera que el debate político no debe quedar en manos de quienes ya han ocupado cargos importantes como ministros, gobernadores o alcaldes, y que no ofrecieron resultados suficientes cuando tuvieron la oportunidad. Según sus declaraciones, Tolima merece algo distinto a las lecciones de quienes ya tuvieron su turno en el poder.

¿Cuáles fueron las críticas de Andrés Hurtado a Óscar Barreto sobre la Gobernación del Tolima?

Andrés Hurtado cuestionó la gestión pasada de Óscar Barreto al frente de la Gobernación del Tolima, señalando que, a pesar de haber estado varios periodos en el cargo, no cumplió con muchas de las promesas que ahora vuelve a plantear. Criticó especialmente el uso recurrente del tema de la seguridad como eje central en sus discursos, subrayando que los resultados fueron insuficientes y que no se puede construir desarrollo solo con declaraciones políticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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