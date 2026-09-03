Por: Noticiero 90 minutos

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El barrio Nueva Tequendama fue testigo de una de las escenas más conmovedoras tras el colapso del edificio Cantabria, un desastre que sacudió profundamente a toda la comunidad. De acuerdo con relatos recogidos por 90 Minutos, los sobrevivientes y vecinos del sector, liderados por Julio Pérez, se enfrentaron a la destrucción y al miedo con un espíritu de solidaridad inquebrantable. Apenas ocurrieron los hechos, este grupo de personas decidió unirse a los organismos de socorro para conformar un equipo de rescate improvisado, con la determinación de hallar signos de vida entre los escombros.

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Julio Pérez, a 25 días del sismo, recuerda cómo presenció en cuestión de segundos el desplome de la estructura. Según su testimonio, todo ocurrió tan rápidamente que llegó a pensar que se trataba de un sueño. Luego de confirmar que su familia, ubicada en edificaciones vecinas también afectadas, se encontraba a salvo, Julio corrió hacia el Cantabria para sumarse de inmediato a las labores de auxilio.

La búsqueda entre los restos del edificio fue extenuante. Los rescatistas, en su mayoría vecinos, dedicaron días y noches enteras a remover escombros "con las uñas" en un esfuerzo desesperado y desgastante. Los únicos sonidos, al principio, eran lamentos y ladridos lejanos. El hallazgo del primer cuerpo sin vida, que según los presentes pertenecía a la esposa del administrador del edificio, llenó de tristeza y agotamiento a quienes trabajaban entre el polvo y el silencio.

A pesar de la adversidad, la perseverancia de la comunidad jamás disminuyó. Fue así como, en uno de esos incesantes momentos de búsqueda, escucharon el llanto de un bebé: Maxi. El niño estaba atrapado bajo una placa y cubierto de tierra. Gracias al trabajo colectivo, pudieron sacarlo con vida y llevarlo a una ambulancia. Sin embargo, la madre de Maxi no sobrevivió; de acuerdo con los testimonios, ella protegió a su hijo hasta el último instante, sacrificando su vida para salvarlo.

Para Julio Pérez, los recuerdos y sensaciones vividas en el rescate, especialmente el llanto de Maxi, permanecerán imborrables. Esta experiencia pone en evidencia la necesidad de contar con una mejor preparación comunitaria para enfrentar desastres naturales. Formarse en gestión del riesgo y primeros auxilios, así como participar en comités de emergencia barriales, resulta esencial para responder eficazmente y salvar vidas en futuras emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el rescate de Maxi tras el colapso del edificio Cantabria?

El rescate de Maxi se produjo luego de varios días de intensa labor en los escombros del edificio Cantabria. Según el relato de vecinos y rescatistas recogido por 90 Minutos, tras escuchar el llanto del bebé bajo una placa de concreto, los voluntarios se unieron para extraerlo cuidadosamente y garantizar su supervivencia, aunque su madre no logró sobrevivir al protegerlo durante el colapso.

¿Por qué es importante la preparación comunitaria ante desastres naturales?

La importancia radica en que una comunidad organizada y capacitada puede marcar la diferencia durante una emergencia. De acuerdo con lo vivido en Nueva Tequendama, la formación en primeros auxilios y la participación en comités locales de gestión del riesgo permitieron salvar vidas cuando los organismos oficiales no eran suficientes, mostrando que la preparación colectiva puede ser crucial ante cualquier desastre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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