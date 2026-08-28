Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una trágica noticia sacudió a la comunidad colombiana residente en la isla de Menorca, España, luego del fatal accidente de tránsito en el que una mujer de 52 años perdió la vida el pasado jueves 27 de agosto. El siniestro se registró en la carretera ME-1, que conecta los municipios de Mahón y Alaior, en un tramo actualmente intervenido por obras, lo cual habría influido en la complejidad de la situación, según información publicada por medios españoles.

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El accidente involucró a dos vehículos y dejó además cinco personas heridas, incluyendo una bebé de menos de dos años. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los autos, que transportaba a cinco ocupantes, impactó contra un bloque puesto en la vía por razones que todavía no han sido determinadas. Este fuerte golpe provocó que el vehículo perdiera el control, atravesara hacia el carril contrario y chocara contra otro automóvil que venía en el sentido opuesto. Tras la colisión, el primer carro salió de la carretera y terminó volcado en una cuneta, quedando varios ocupantes atrapados en el interior del automóvil.

En ese vehículo viajaba la ciudadana colombiana, quien era parte de una familia instalada en Es Mercadal, uno de los municipios de Menorca. La mujer sufrió heridas de máxima gravedad y falleció a consecuencia del choque, de acuerdo con los reportes de los medios locales. Además de esta lamentable pérdida, el incidente dejó heridos a otro hombre de 45 años y a tres mujeres de 27, 34 y 47 años, junto con la bebé, quienes recibieron atención médica de urgencia en el Hospital Mateu Orfila y en la clínica Juaneda Ciutadella. La operación de rescate tuvo que realizarse con suma dificultad debido a la posición invertida del vehículo y la profundidad de la cuneta donde terminó tras el accidente.

Por otra parte, el segundo automóvil llevaba una pareja a bordo que también fue trasladada a un centro asistencial para valoración médica. No obstante, los primeros partes indican que no habrían sufrido heridas de gravedad, pese a la fuerza del impacto. Hasta ahora, las autoridades continúan investigando las causas que desencadenaron el choque y no han entregado el reporte final sobre el estado de salud de los afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la familia colombiana afectada en el accidente de Menorca?

De acuerdo con lo informado por medios españoles, la mujer fallecida formaba parte de una familia de origen colombiano que reside en Es Mercadal, municipio de la isla de Menorca. Viajaba en el automóvil junto a otros familiares, incluyendo una bebé, todos ellos víctimas del accidente. Los reportes confirman esta vinculación, aunque no entregan mayores detalles sobre la composición de la familia ni su tiempo de residencia en la isla.

¿Cómo fue el operativo de rescate tras el accidente en la carretera ME-1?

El operativo de rescate se caracterizó por la complejidad que implicó remover a los ocupantes del automóvil que terminó volcado en una cuneta. La dificultad estuvo dada por la posición invertida del carro y la profundidad del sitio donde quedó tras el impacto. Según medios locales, el despliegue incluyó equipos de emergencia que trabajaron para liberar y trasladar a los heridos a centros de atención médica, demostrando la gravedad de la situación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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