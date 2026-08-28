Por: EL PILON SA

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Colombia avanza en la protección de los animales con una nueva legislación que tipifica como delito autónomo el abuso sexual contra estos seres, un hecho que representa un hito en el sistema legal del país. Esta ley, recientemente aprobada, da respuesta a una preocupación sostenida de organizaciones defensoras de los derechos animales y diversos sectores sociales, quienes durante años señalaron la ausencia de una regulación clara frente a los delitos sexuales cometidos contra animales.

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De acuerdo con la información suministrada, la nueva norma introduce modificaciones al Código Penal, asignando penas de prisión que oscilan entre los 48 y 55 meses para quienes sean encontrados culpables de este delito. Además de la privación de la libertad, se establecen sanciones económicas que van desde 30 hasta 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Asimismo, los condenados recibirán una prohibición total para tener, cuidar o involucrarse en actividades comerciales relacionadas con animales.

El articulado contempla agravantes que pueden elevar la condena hasta los 140 meses (más de 11 años de cárcel). Entre las circunstancias que incrementan la pena se destacan la comisión del acto en espacios públicos, la presencia de menores, la participación de varias personas en el hecho, la sevicia (extrema crueldad) y la grabación o difusión de los abusos en internet o redes sociales. Según explicó la senadora Esmeralda Hernández, autora de la iniciativa, el impacto en la justicia será notable, ya que el acceso carnal a animales es ahora un tipo penal no excarcelable.

La ley define el acceso carnal como toda penetración, ya sea por vía anal, vaginal u oral, con el miembro viril, otras partes del cuerpo, o incluso objetos. Para garantizar la claridad legal, la norma excluye de responsabilidad penal a procedimientos veterinarios, tareas zootécnicas o diagnósticos que promuevan la salud, reproducción o el bienestar animal. Además, podrá ordenarse la asistencia a capacitaciones pedagógicas, sin que estas sustituyan la pena de prisión.

La eficacia de la ley requiere coordinación institucional, por lo cual los ministerios de Justicia, Salud y Cultura contarán con un plazo máximo de seis meses para diseñar campañas de prevención y concientización junto a refugios y organizaciones animalistas. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación desarrollará un protocolo unificado de investigación y reforzará la formación de defensores de animales para acreditar y documentar adecuadamente estos casos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las condenas previstas por la nueva ley colombiana contra el abuso sexual de animales?

La nueva ley define condenas de prisión de entre 48 y 55 meses para quien cometa abuso sexual contra animales, además de sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 50 salarios mínimos mensuales. Los castigos pueden incrementarse hasta 140 meses de cárcel si concurren agravantes como la sevicia, la difusión en redes sociales o la presencia de menores durante el delito.

¿Qué significa acceso carnal a animales según la nueva ley y cuáles son las excepciones?

La ley entiende por acceso carnal la penetración por vía anal, vaginal u oral con el miembro viril, otras partes del cuerpo, o mediante objetos. No obstante, se exceptúan procedimientos veterinarios, zootécnicos o de diagnóstico enfocados en el cuidado, reproducción o bienestar de los animales, que no acarrean responsabilidad penal alguna.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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