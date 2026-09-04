Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Hacia las 10:45 de la noche, en el barrio ciudadela Simón Bolívar de Ibagué, se presentó un incidente que involucró a patrulleros de la policía metropolitana de Ibagué y dos ciudadanos que transitaban en motocicleta. De acuerdo con la información oficial suministrada por la policía, en el marco de un procedimiento de registro personal, los uniformados solicitaron la identificación y revisión de los ocupantes de la motocicleta. Sin embargo, estos hicieron caso omiso al requerimiento policial y optaron por huir del lugar, lo que dio inicio a una persecución.

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Durante el seguimiento, según el reporte de la institución, los hombres que iban en la motocicleta, presuntamente, dispararon armas de fuego contra los integrantes de la fuerza pública. Esta situación obligó a las autoridades a coordinar un plan candado, una estrategia de cierre de vías y controles para impedir la huida y facilitar la ubicación de los sospechosos.

En medio de este operativo, una de las patrullas policiales involucradas en la persecución perdió el control de su motocicleta y, como resultado, sufrió un accidente. Los uniformados que resultaron lesionados en el incidente tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica especializada. La policía metropolitana de Ibagué no entregó detalles sobre la gravedad de las heridas, pero confirmó que los efectivos fueron asistidos oportunamente.

Finalmente, tras la activación del plan de búsqueda, las unidades policiales lograron interceptar la motocicleta en la que se desplazaban los sospechosos y ubicar a uno de sus ocupantes. Se trataba de un adolescente de 17 años, que fue individualizado por las autoridades. En cumplimiento de la normativa vigente, y teniendo en cuenta la condición de menor de edad, la policía procedió a activar las medidas contempladas por la ley para el restablecimiento y la protección de los derechos del adolescente involucrado.

Las autoridades informaron que la investigación continúa con el propósito de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar las responsabilidades de las personas involucradas en el hecho. El caso está bajo seguimiento para establecer si hubo participación de más individuos y cómo se desarrolló el incidente durante todo el operativo.

¿Qué acciones tomó la policía de Ibagué tras el incidente en ciudadela Simón Bolívar?

De acuerdo con la policía metropolitana de Ibagué, al advertir la huida y los presuntos disparos realizados por los ocupantes de la motocicleta, las autoridades activaron un plan candado para cerrar vías e interceptar a los sospechosos. Posteriormente, lograron ubicar e individualizar a un menor de 17 años, a quien se le garantizaron medidas de protección de acuerdo con la ley.

¿Qué medidas legales aplican cuando un menor de edad es involucrado en hechos delictivos en Colombia?

Cuando un menor de edad es involucrado en hechos que podrían ser de carácter delictivo, la policía debe activar las medidas para el restablecimiento de sus derechos y garantizar su protección, conforme lo establece la normativa colombiana referente al tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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