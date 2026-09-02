La familia de Gabriela Peña Gómez, la mujer de 30 años que murió en un accidente en la vía Bogotá-Girardot, pidió investigar a fondo las circunstancias del choque y el procedimiento realizado por las autoridades después del siniestro.

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El accidente ocurrió el domingo 30 de agosto en el sector de Alto de Rosas, cuando una camioneta Mercedes-Benz terminó incrustada contra la parte trasera de un camión. Gabriela viajaba como pasajera y murió en el lugar debido a la gravedad del impacto.

El conductor, identificado por la familia como Andrés Cubillos, era amigo de Gabriela, pero no pertenecía al círculo familiar de la víctima. La decisión de dejarlo en libertad generó indignación entre los allegados de la joven.

Paula Peña, hermana de Gabriela, aseguró a Citytv que la familia considera que pudo existir una irregularidad en el procedimiento de las autoridades, particularmente porque, según su versión, al conductor no le practicaron una prueba de alcoholemia inmediatamente después del accidente.

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“A mí no me cabe en la cabeza cómo, si hasta lo cogieron ahí en el momento, en el acto, no le hicieron la prueba de alcoholemia”, manifestó.

La familia asegura que Cubillos fue llevado posteriormente a un hospital, donde le practicaron una prueba que habría arrojado grado 1 de alcoholemia. Paula también contó que recibió testimonios de personas que estuvieron en el lugar y que describieron al conductor como aparentemente muy afectado por el alcohol.

Incluso mencionó un video que, según esos testimonios, mostraría al hombre con dificultades para mantenerse en pie.

Pero las dudas de la familia no se limitan al consumo de alcohol. Paula afirmó que conocieron una versión según la cual la Mercedes-Benz habría estado haciendo una carrera con otra camioneta, aparentemente una Audi, antes del accidente.

De acuerdo con ese relato, el exceso de velocidad habría hecho que Cubillos perdiera el control del vehículo y terminara chocando contra el camión.

Las imágenes del siniestro muestran la camioneta desplazándose a gran velocidad antes del impacto, aunque serán las autoridades las encargadas de establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

La familia también asegura que recibió información sobre lo que habría hecho Cubillos inmediatamente después del choque. Según Paula, el hombre habría salido del vehículo y arrojado al barranco varias latas de cerveza que estaban dentro de la camioneta.

“Lo primero que hizo fue bajarse de la camioneta, botar las latas de cerveza al barranco”, relató.

Además, la hermana de Gabriela afirmó que, según los testimonios que conocieron, el conductor no habría auxiliado a la joven después del accidente.

Todos estos elementos llevaron a la familia a cuestionar que Cubillos haya quedado en libertad. Los allegados de Gabriela piden que se revise la actuación de los policías de carretera y que se determine por qué la prueba de alcoholemia no fue practicada inmediatamente.

Por ahora, se trata de señalamientos y versiones entregadas por la familia que deberán ser verificadas dentro de la investigación. Las autoridades tendrán que establecer qué ocurrió antes del choque, cuál era el estado del conductor y si el procedimiento realizado después del accidente se ajustó a los protocolos correspondientes.

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