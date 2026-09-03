Por: El Espectador

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La muerte de Luis Alberto Gómez Avellaneda, un seguidor de Independiente Santa Fe, encendió nuevas alertas sobre la violencia asociada con el fútbol en Bogotá. El hombre, de 32 años, perdió la vida tras ser atacado con arma blanca en el suroccidente de la ciudad, específicamente en el sector de Kennedy, cerca de la avenida Carrera 80 con calle 51B sur. Los hechos ocurrieron hacia el mediodía del 30 de agosto, cuando la víctima, que portaba la camiseta de Santa Fe según su familia, fue agredida por varias personas. Alcanzó a buscar refugio en un restaurante, donde recibió ayuda, pero falleció posteriormente en el Hospital de Occidente de Kennedy debido a la gravedad de sus heridas.

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La familia de Gómez sostiene que el ataque estaría relacionado con la prenda alusiva al equipo bogotano, una hipótesis que las autoridades, como la Policía y la Fiscalía, aún investigan. Aunque hay testigos que afirman que múltiples personas participaron, no se ha confirmado si existió un enfrentamiento previo o si los responsables pertenecían a una hinchada rival. Hasta ahora, tampoco se ha informado sobre la cantidad exacta de atacantes, si alguno vestía camisetas de otro equipo o si se produjeron robos u otras motivaciones.

Este hecho se suma a una cadena de incidentes violentos vinculados a la rivalidad entre barras de diferentes equipos, altercados que han salido de los estadios para afectar escenarios cotidianos en la ciudad. Tal antecedente fue la batalla campal ocurrida ocho días antes en el estadio El Campín, durante el partido entre Santa Fe y América de Cali por la Liga BetPlay. Aquella noche, los disturbios se extendieron de las tribunas al campo de juego y terminaron con diecisiete personas lesionadas y daños en la infraestructura, obligando a evacuar a los visitantes y a imponer restricciones a las barras implicadas, según informó la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol.

Sin embargo, la preocupación trasciende las fechas de los partidos. La presencia de violencia lejos de los estadios también se registró en agosto de 2025, cuando una disputa entre barras de Millonarios y Santa Fe generó heridas y una muerte en las inmediaciones del Movistar Arena, previo a un concierto. De manera similar, en septiembre, otro aficionado murió en circunstancias semejantes en Kennedy. Todos estos casos, incluidos los asesinatos fuera del calendario deportivo, revelan que la rivalidad puede extenderse a distintos entornos urbanos y momentos de la vida cotidiana.

En el caso de Gómez, la investigación se enfocará en establecer si el motivo fue la camiseta y en identificar a los responsables. El uso de cámaras de seguridad y los testimonios de quienes presenciaron el hecho serán claves en el proceso, mientras la familia exige que el homicidio no quede impune.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la relación entre la muerte de un hincha de Santa Fe en Kennedy y la violencia en el fútbol bogotano?

El asesinato de Luis Alberto Gómez Avellaneda plantea interrogantes sobre si su muerte estuvo vinculada a la rivalidad futbolista y a la prenda que vestía. Aunque las autoridades investigan si el crimen estuvo motivado por el fanatismo deportivo, el caso se suma a una serie de hechos violentos recientes en la capital relacionados con enfrentamientos entre barras, lo que ha planteado preocupación sobre la seguridad de los aficionados y la extensión de estos incidentes fuera de los estadios.

¿Cómo inciden las barras y la rivalidad futbolística en la violencia fuera de los estadios en Bogotá?

Según lo ocurrido en Kennedy y otros sucesos relatados, la violencia asociada con barras no se limita a partidos, sino que afecta distintos espacios urbanos como barrios, transporte público y eventos alternos al fútbol. En varios episodios recientes, las confrontaciones entre hinchas han desembocado en ataques, heridas y muertes en contextos ajenos al estadio, evidenciando que el fenómeno tiene alcances que superan el entorno deportivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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