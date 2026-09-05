Rosa María Pérez Toncel, hermana de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, llegó hasta las instalaciones militares de Riohacha junto con otros familiares luego de conocer las decisiones que se tomarían sobre los restos del señalado integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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La mujer buscó información directamente en el batallón y explicó que la familia atravesaba el proceso posterior a la muerte del hombre, ocurrida durante el operativo de las autoridades en La Guajira. En medio de ese procedimiento, uno de los asuntos que generó preocupación entre sus allegados fue el destino que tendrían los restos.

Rosa María también se refirió a la situación de su madre, quien, según contó, quería tener la posibilidad de verificar personalmente los restos de su hijo. La familia esperaba conocer qué procedimiento seguiría Medicina Legal y dónde podrían acceder al cuerpo.

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El pronunciamiento de la mujer ocurrió luego de que el Gobierno informara que los restos serían trasladados de Riohacha a Barranquilla. Ante esa decisión, decidió enviar un mensaje directamente al presidente Abelardo De la Espriella para plantearle la situación de sus familiares.

¿Qué le pidió la hermana de ‘Bendito Menor’ a De la Espriella?

Rosa María le pidió al mandatario que no trasladaran el cuerpo a Barranquilla y que permaneciera en Riohacha. Su argumento fue que la familia necesitaba acceder a los restos y que su madre quería comprobar personalmente que se trataba de su hijo.

“Nosotros, como familiares, necesitamos verlo, su madre necesita ver que sí es su hijo, aunque ya muchos lo han dicho y él lo verificó. Necesitamos que, por favor, su cuerpo no se lo lleven para Barranquilla; no veo la necesidad, ya que aquí hay forenses, está su madre que lo puede reconocer”, manifestó la mujer.

La solicitud quedó planteada públicamente ante el jefe de Estado, mientras las autoridades avanzan con los procedimientos correspondientes sobre los cuerpos de las personas que murieron durante el operativo.

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