Una denuncia por un supuesto cobro irregular durante un procedimiento de tránsito fue presentada por Germán Mauricio Osorio, empresario conocido por ser propietario de Picardías y de El Broaster del Cheff. El hombre aseguró que dos policías le solicitaron dinero durante un control mientras se movilizaba por carretera.

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Según el relato que compartió en sus redes sociales, se desplazaba en su camioneta acompañado por uno de sus hijos cuando fue abordado por dos uniformados que se movilizaban en motocicletas. Los agentes, de acuerdo con su versión, le informaron que el Soat del vehículo estaba vencido.

Osorio sostuvo que los policías le indicaron que, debido a esa situación, la camioneta debía ser inmovilizada. Sin embargo, afirmó que durante el procedimiento le plantearon otra alternativa: entregar dinero para cubrir el supuesto servicio de una grúa que, según le dijeron, ya se encontraba en camino.

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Ante la situación, el empresario decidió efectuar una transferencia por $800.000. Según explicó posteriormente, tomó un registro de la operación con el propósito de conservar una evidencia del procedimiento y sustentar la denuncia que decidió hacer pública.

Osorio calificó lo ocurrido como un presunto caso de corrupción y manifestó su intención de que las autoridades revisen lo sucedido. La acusación, por ahora, corresponde a su versión de los hechos y deberá ser verificada mediante la investigación respectiva.

@revistaasuservicio Un presunto caso de corrupción fue el que denunció Germán Mauricio Osorio, reconocido por ser el propietario de la empresa de eventos Picardías y de El Broaster del Cheff. De acuerdo con el video que compartió en sus RRSS, mientras transitaba en su camioneta acompañado de un hijo, dos policías en motocicleta se le acercaron para decirle que llevaba el SOAT vencido. Por ese motivo, explicó Osorio, los uniformados le dijeron que el vehículo debía ser inmovilizado. Sin embargo, para evitar hacerlo le pidieron que hiciera un depósito de 800.000 correspondiente al servicio de grua que ya se encontraba en camino. Maucho, como algunos le dicen, optó por hacer la transferencia y posteriormente hacer la captura para dejar evidencia lo que, según su versión, sería un claro caso de corrupción. En la denuncia le hizo un llamado al presidente De La Espriella y al ministro de Justicia, Iván Cancino, a quienes les pidió que inicien el Bloque Anticorrupción investigando su caso. Asimismo, le envió un mensaje a la Policía Nacional para que los uniformados que en ocasiones manchan el nombre de la Institución, no lo hagan. ♬ sonido original – Revista Asuservicio

Germán Mauricio Osorio pidió investigar a los uniformados

En su denuncia pública, el propietario de Picardías dirigió un mensaje al presidente De la Espriella y al ministro de Justicia, Iván Cancino. A ambos les solicitó que se active el denominado Bloque Anticorrupción para revisar su caso y determinar qué ocurrió durante el procedimiento.

El empresario también se refirió directamente a la Policía Nacional y pidió que se investiguen este tipo de actuaciones cuando existan elementos que permitan establecer irregularidades. Su llamado estuvo enfocado en evitar que conductas individuales terminen afectando la imagen de toda la institución.

Ahora, la situación queda en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer si el procedimiento se ajustó a la ley, si existió alguna irregularidad en el cobro denunciado y quiénes serían los responsables, en caso de comprobarse las acusaciones.

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