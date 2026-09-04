Las fotografías y videos que compartían alias ‘Bendito Menor’ y Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’, dejaron expuesta una faceta alejada de la clandestinidad en la que permanecían buena parte del tiempo.

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(Vea también: Operativo en La Guajira termina con la muerte de alias “Bendito Menor”, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada)

Desde sus redes sociales mostraban celebraciones, viajes y momentos de ostentación, mientras las autoridades los señalaban por su relación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En las publicaciones aparecían disfrutando de parrandas y reuniones privadas, acompañados por personas de su círculo cercano. Las imágenes ayudaban a proyectar una vida marcada por el dinero y los lujos, una exposición que contrastaba con las labores de inteligencia que adelantaban las autoridades para ubicarlos.

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Entre las publicaciones que más llamaron la atención estuvo un video grabado en una playa del Caribe, en el que Pérez Toncel le propuso matrimonio a Tarazona. La grabación se difundió ampliamente después del operativo y se convirtió en uno de los últimos registros públicos de la pareja.

La exposición digital no se limitaba a sus momentos personales. También aparecían fotografías en las que ambos buscaban transmitir una imagen de poder y autoridad, una estrategia que terminó dejando numerosos registros sobre sus movimientos y entorno.

Cómo eran las fiestas de ‘Bendito Menor’ y su novia

De acuerdo con La Kalle, la pareja utilizaba sus redes sociales para mostrar distintos momentos de su vida personal, entre ellos encuentros acompañados de música, celebraciones y ambientes propios de las fiestas privadas. Ese contenido contribuyó a construir una imagen pública alrededor de su relación y del poder económico que buscaban exhibir.

Las publicaciones también dejaban ver prendas costosas, vehículos y escenarios asociados con un estilo de vida de alto nivel. Parte de ese material permanecía disponible en plataformas digitales y terminó convirtiéndose en una ventana para conocer cómo se presentaban públicamente.

El contraste entre esa imagen y los señalamientos de las autoridades era evidente. Mientras los organismos de seguridad seguían el rastro de la estructura criminal, ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ mantenían una actividad constante en redes, donde compartían fotografías juntos y mostraban diferentes momentos de su relación.

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