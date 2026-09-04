Una llamada que comienza con una frase aparentemente inofensiva se ha convertido en una de las modalidades de estafa que causa preocupación entre personas que buscan empleo.

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“Recibimos su hoja de vida, agrégame a WhatsApp” es el mensaje que suelen utilizar los delincuentes para establecer contacto con sus posibles víctimas y hacerles creer que están avanzando en un supuesto proceso de selección.

La modalidad puede repetirse varias veces en un mismo día y, aunque para muchas personas la llamada resulta sospechosa desde el comienzo, las autoridades han advertido que quienes están buscando trabajo pueden ser más susceptibles a continuar la conversación ante la posibilidad de encontrar una oportunidad laboral.

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El problema aparece cuando los supuestos reclutadores empiezan a pedir información personal o financiera y, posteriormente, envían un código de verificación.

Ese número, que puede parecer parte de un proceso normal para confirmar la identidad, es precisamente uno de los datos que nunca se debe entregar a otra persona.

Según las autoridades, si la víctima comparte el código, los delincuentes pueden utilizarlo para tomar el control de su cuenta de WhatsApp y comenzar una segunda etapa de la estafa.

Así engañan a las personas con la falsa oferta laboral con WhatsApp

El primer contacto puede producirse mediante una llamada o un mensaje en el que los delincuentes aseguran haber recibido la hoja de vida de la persona.

Una vez establecido el contacto, los estafadores pueden presentarse como integrantes de una empresa o supuestos encargados de un proceso de selección.

La conversación puede incluir preguntas sobre datos personales, información relacionada con el empleo o incluso aspectos financieros. Posteriormente, aparece uno de los pasos más peligrosos: el envío de un código de verificación.

Los delincuentes pueden argumentar que necesitan ese número para confirmar la identidad de la persona, continuar con la selección o completar algún supuesto registro.

Sin embargo, entregar ese código puede permitir que los responsables intenten registrar la cuenta de WhatsApp de la víctima en otro dispositivo.

La recomendación es sencilla: un código de verificación recibido por mensaje de texto o por una aplicación de mensajería es personal e intransferible.

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