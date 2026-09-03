Por: Noticiero 90 minutos

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) ha reiterado recientemente que solicitar un crédito, acceder a un fondo o efectuar cualquier tipo de proceso con esta entidad es completamente gratuito y no necesita la intervención de terceros. De acuerdo con lo comunicado por la entidad, existen advertencias claras sobre posibles estafas ligadas a supuestos “tramitadores” que ofrecen facilitar o agilizar distintos procedimientos a cambio de dinero. Esta problemática se ha hecho relevante para quienes buscan beneficiarse de los programas y servicios del ICETEX, pues el pago a intermediarios no solo es innecesario, sino que también puede poner en riesgo la seguridad personal y financiera de los usuarios.

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Según la información reportada por el ICETEX, hay una amplia lista de trámites que las personas pueden hacer sin costo alguno. Entre ellos se incluyen la descarga de certificados de resultados de las pruebas Saber 11°, Saber TyT y Saber Pro —documentos electrónicos con validez legal y firma digital—, así como la consulta de diferentes estados de solicitudes o de trámites anteriores a través del sitio oficial del ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación). Asimismo, radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias u otras solicitudes conocidas como PQRSDF (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias o felicitaciones) tampoco tiene ningún costo y puede hacerse directamente.

El ICETEX enfatiza la importancia de usar exclusivamente los canales oficiales para cualquier gestión y alerta sobre el peligro de proporcionar datos personales o financieros a terceros. Las ofertas de tramitadores externos que prometen beneficios especiales, descuentos o la aprobación de créditos a cambio de un pago no representan un canal autorizado y pueden constituir una estafa. La entidad es tajante en su advertencia: ninguna persona externa puede garantizar beneficios o solucionar obligaciones mediante dádivas, y pedir dinero a cambio de ello es fraudulento.

En caso de encontrarse con situaciones sospechosas, los ciudadanos pueden reportarlas al correo oficial denunciatramitadores@icetex.gov.co o a la Línea Anticorrupción (601) 379-0521. ICETEX insiste en que ningún trámite requiere costos adicionales fuera de lo informado por sus canales institucionales y recomienda abstenerse de entregar dinero o información sensible a personas no autorizadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los trámites gratuitos que se pueden hacer con el ICETEX?

De acuerdo con el ICETEX, entre los trámites sin costo para los usuarios están la obtención de certificados de resultados de pruebas como Saber 11°, Saber TyT y Saber Pro, la consulta del estado de solicitudes y la radicación de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRSDF). Todos estos procesos deben realizarse directamente por medio de los canales oficiales de la entidad y no requieren intermediarios.

¿Cómo identificar a un supuesto tramitador o estafador que ofrece servicios del ICETEX?

Un supuesto tramitador puede acercarse a las personas ofreciendo agilizar trámites, garantizar aprobaciones u otorgar beneficios especiales del ICETEX a cambio de un pago. La entidad advierte que ninguna gestión exige dinero extra y que los usuarios nunca deben entregar contraseñas ni datos personales a desconocidos. Ante cualquier ofrecimiento sospechoso, se recomienda reportarlo por los canales oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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