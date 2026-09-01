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Los estudiantes pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras tienen una nueva oportunidad para acceder a la educación superior en Colombia gracias a la convocatoria del Fondo Especial de Créditos Educativos de Comunidades Negras (FECECN). Este programa, promovido de manera conjunta por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación Nacional, busca facilitar tanto el acceso como la permanencia en programas de pregrado y posgrado. La convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos de bajos recursos económicos que sean integrantes de estas comunidades específicas y que, además, estén inscritos, admitidos o cursando programas en instituciones de educación superior reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES.

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De acuerdo con lo mencionado en el artículo, el fondo ofrece créditos educativos condonables, es decir, que pueden ser eximidos del pago bajo determinadas condiciones, para cubrir estudios superiores en niveles técnico, tecnológico, universitario y de posgrado. Esta iniciativa no solo contempla carreras profesionales sino también especializaciones, maestrías, doctorados y posdoctorados. El monto financiado puede alcanzar hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada semestre y permite que los recursos se destinen al pago directo de matrícula en las instituciones educativas, o bien al sostenimiento del beneficiario, haciendo el giro correspondiente a su cuenta bancaria.

Para acceder a estos créditos, se exige que los interesados sean ciudadanos colombianos y pertenecientes a las comunidades mencionadas, además de demostrar insuficiencia de recursos para financiar sus estudios. Otro requisito fundamental es que el programa académico elegido responda a necesidades concretas de formación de talento humano para la región de origen del estudiante, y que no se reciba apoyo económico para el mismo fin de otras entidades como el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) u organismos nacionales o extranjeros. Un punto relevante es que quienes ya hayan recibido apoyo de este fondo no podrán acceder de nuevo, salvo aquellos que hayan culminado estudios técnicos o tecnológicos y deseen avanzar hacia un nivel universitario.

La convocatoria se encuentra vigente hasta el 4 de septiembre, según información compartida por ICETEX en redes sociales, y el procedimiento para postularse está disponible mediante el enlace oficial dispuesto por la entidad.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al Fondo Especial de Créditos Educativos de Comunidades Negras?

Los requisitos incluyen ser colombiano, pertenecer a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, demostrar falta de recursos para financiar estudios superiores, estar admitido o cursando un programa en una institución reconocida ante el SNIES, no recibir otro apoyo para el mismo propósito, y en algunos casos, no haber sido beneficiario previamente, salvo transición de técnico o tecnológico a universitario.

¿Qué significa que el crédito educativo del FECECN sea condonable?

Un crédito condonable implica que, bajo condiciones previamente definidas por el fondo, el beneficiario puede ser eximido de pagar la deuda adquirida. Es decir, si el estudiante cumple con los requisitos establecidos por el programa, no tendrá que devolver el dinero recibido para el financiamiento de sus estudios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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