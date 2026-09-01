Por: El Espectador

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió recientemente un boletín actualizado sobre el estado del volcán Puracé. La comunicación, publicada en la tarde del 1 de septiembre, coincide con el cumplimiento de un mes desde que la entidad declaró la alerta naranja en la zona volcánica. De acuerdo con el SGC, citado en un video por Cristian Santacoloma, quien coordina el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, la actividad del Puracé se ha intensificado durante este periodo, registrándose más de 110 emisiones de ceniza desde que comenzó la alerta.

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La actividad sísmica también ha mostrado un notorio incremento. Santacoloma informó que, desde el 29 de agosto, se han detectado 550 eventos sísmicos y un "enjambre sísmico", entendido como la repetición constante de múltiples sismos en un área específica, en un corto periodo, y que puede extenderse por semanas o meses. El último boletín del SGC detalla que persiste el aumento en la sismicidad asociada al fracturamiento de roca, afectando tanto la cantidad de eventos como la energía liberada. De hecho, en una zona localizada entre 10 y 15 kilómetros al nororiente del cráter, y a profundidades entre 7 y 11 kilómetros, se han reportado alrededor de 80 de estos eventos sísmicos.

En cuanto a las emisiones superficiales, desde las 2 de la tarde del 30 de agosto hasta la fecha de la publicación del nuevo informe, se han producido ocho emisiones de ceniza con alturas que alcanzan los 240 metros sobre la cima. Sin embargo, el SGC señala que no se han detectado anomalías térmicas significativas en el fondo del cráter, pero sí persisten las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y se observa un aumento sostenido en la concentración de dióxido de carbono (CO2) en el suelo. Según el SGC, los valores actuales de estos registros instrumentales representan los niveles máximos alcanzados hasta el momento, superando por mucho las mediciones base, lo cual refleja una alteración importante en la dinámica volcánica.

Por estos motivos, la entidad mantiene la alerta naranja y advierte que es posible que existan variaciones en los indicadores de actividad sin que esto implique un retorno a condiciones estables. Finalmente, el SGC recomienda a las comunidades cercanas no acercarse a los cráteres ni nacederos de los ríos para evitar exponerse a fragmentos de roca, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales.

¿Por qué continúa la alerta naranja en el volcán Puracé según el Servicio Geológico Colombiano?

La alerta naranja se mantiene porque, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el volcán Puracé presenta una actividad sísmica inusualmente alta y valores ascendentes en la concentración de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono. Esta situación implica un cambio relevante en la dinámica del volcán y supone un riesgo para las comunidades cercanas, por lo que la entidad recomienda precaución.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo afecta la vigilancia del volcán Puracé?

Un enjambre sísmico, según la explicación del SGC, es la repetición constante de eventos sísmicos en una zona determinada y en un periodo corto de tiempo, pudiendo prolongarse por semanas o meses. Este fenómeno complica la vigilancia porque puede indicar cambios importantes en el sistema volcánico, aumentando la necesidad de monitoreo permanente y de mantener las alertas para la población cercana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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