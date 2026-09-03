Las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto en Risaralda enfrentan una nueva preocupación en medio de la reconstrucción de sus viviendas. Las autoridades investigan un caso de presunta estafa en el que una mujer habría intentado vender un predio ajeno utilizando documentos falsificados, aprovechando la situación de emergencia que vive la región.

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El caso salió a la luz luego de la captura en flagrancia de una mujer en una notaría de Dosquebradas, donde, según la Policía, tenía listo el trámite para vender un lote que no le pertenecía por 400 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, en el contrato de compraventa el inmueble aparecía con un valor de 95 millones de pesos.

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Investigadores de la Sijín y la Policía de Pereira adelantaron el operativo tras seguir información sobre la negociación. Durante el procedimiento encontraron en poder de la mujer una cédula correspondiente a la verdadera propietaria del lote, además de escrituras del inmueble y huellas impresas en silicona que habrían sido utilizadas para suplantar la identidad de la dueña.

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La Unidad Investigativa de El Tiempo identificó a la capturada como Yulieth Nathalia Motta Díaz, de 41 años y oriunda de Fresno, Tolima. Según ese medio, uno de los investigadores se hizo pasar por el supuesto comprador del predio y logró establecer que el documento de identidad de la propietaria había sido alterado con la fotografía de la presunta estafadora para intentar concretar la venta.

El inmueble que habría sido objeto de la negociación está ubicado en la carrera 23 con calle 32A de Dosquebradas. La verdadera propietaria reside actualmente en Estados Unidos, se dedica al negocio de los eventos musicales y, según la investigación periodística, es esposa de un reconocido cantante de la región. Las autoridades buscan determinar si existen más víctimas de esta modalidad.

La investigación también reveló que Motta Díaz registra antecedentes judiciales. En 2012 fue condenada a cinco años de prisión por delitos como fraude procesal, estafa, uso de documento público falso y obtención de documento público falso. Además, aparecen anotaciones por presunta suplantación de identidad y fuga de presos en diferentes años, así como una captura en 2018 por su presunta relación con la organización delincuencial conocida como ‘Los Monarcas’.

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Ahora la Fiscalía y la Policía buscan establecer si este caso hace parte de una red más amplia dedicada a falsificar documentos y apropiarse de propiedades ajenas. La principal hipótesis es que otras personas podrían estar involucradas en esta modalidad de fraude, especialmente en municipios afectados por el terremoto, donde numerosas familias permanecen concentradas en la recuperación de sus hogares y patrimonio.

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