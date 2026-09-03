Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El reciente terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el 10 de agosto, ha modificado considerablemente las condiciones en varias zonas del país, aumentando los riesgos para quienes se movilizan en motocicleta. El fenómeno dejó no solo grietas y escombros sobre las vías, sino además la presencia continua de maquinaria y personal abocado a la gestión de la emergencia, lo que cambia la dinámica diaria del tránsito vehicular, especialmente para quienes dependen de este medio de transporte. De acuerdo con la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), a través de su iniciativa Movemos Colombia, es fundamental adoptar una serie de precauciones para quienes deban desplazarse por estos sectores, priorizando la seguridad propia y de la comunidad.

Sigue a PULZO en Discover

Ejemplos de resiliencia y solidaridad han surgido en municipios como San José, Caldas, donde alrededor de 30 a 40 motociclistas, junto con empresas, organizaciones sociales y autoridades, apoyaron a la comunidad afectada entregando mercados, agua, frazadas y promoviendo el comercio como vía para la reactivación local. De forma similar, en Quibdó, un grupo conocido como Los Bárbaros aportó su tiempo y motocicletas para facilitar el traslado de ayudas humanitarias recibidas desde diferentes puntos.

Según Iván Darío García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, la movilidad en motocicleta puede resultar útil en situaciones de emergencia por la agilidad y conexión que ofrece entre comunidades. Sin embargo, recalca que "ayudar también implica hacerlo de manera segura", subrayando la responsabilidad de quienes prestan apoyo.

Dentro de las principales recomendaciones entregadas por Movemos Colombia está utilizar casco certificado y elementos de protección, reducir la velocidad y evitar cambios bruscos, no atravesar obstáculos cuya condición no sea clara, dar prioridad a vehículos y equipos de emergencia, y consultar siempre el estado de las vías antes de salir, siguiendo las directrices de las autoridades.

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI destaca que en distintas regiones la motocicleta es clave para la vida cotidiana, facilitando el acceso a servicios y la reactivación económica tras la emergencia, siempre que se respeten las condiciones de seguridad y las autorizaciones del caso. El correcto uso de este medio, sumado a la solidaridad y el cumplimiento de las normativas, contribuye efectivamente a la recuperación de las zonas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales recomendaciones para motociclistas en zonas afectadas por terremoto?

De acuerdo con la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y la iniciativa Movemos Colombia, los motociclistas deben utilizar casco certificado y prendas que protejan el cuerpo, reducir la velocidad, evitar atravesar obstáculos peligrosos, dar prioridad a vehículos de emergencia y consultar el estado de las vías antes de movilizarse. Seguir estas recomendaciones es crucial para minimizar riesgos y apoyar de forma segura durante la emergencia.

¿Por qué la motocicleta es importante para la reactivación en comunidades tras un terremoto?

Según lo indicado por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, la motocicleta facilita el acceso a servicios, el traslado de productos y el apoyo humanitario, siendo esencial en zonas de difícil acceso o con vías afectadas. Esta versatilidad permite una reactivación progresiva de actividades económicas y sociales tras un desastre natural.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.