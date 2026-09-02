El sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto liberó una energía comparable con entre 125 y 130 bombas de Hiroshima, según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El terremoto tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros, según la entidad.

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Cifras oficiales reportaron 331 personas fallecidas, 709 viviendas colapsadas y otras 36.336 destruidas. El impacto no terminó con el evento principal: los investigadores han registrado 1.340 sismos entre el 10 y el 31 de agosto, con magnitudes de 0,6 a 4,8.

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Al respecto, el SGC encontró dos comportamientos distintos. El primero reúne más de 260 movimientos alrededor de San José del Palmar, entre 70 y 105 kilómetros de profundidad. Por su ubicación y porque su frecuencia y magnitud han disminuido progresivamente, los científicos los consideran réplicas del terremoto principal.

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En contraste, más de 900 sismos se concentran sobre todo en Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan, entre 30 y 60 kilómetros de profundidad. Este patrón es compatible con un “enjambre sísmico”, debido a que ocurre en una zona distinta y presenta una actividad superior a la observada en años anteriores.

Los análisis preliminares apuntan a una ruptura dentro de la placa de Nazca, a 103 kilómetros de profundidad. Esa ruptura habría alterado el equilibrio de esfuerzos en el área y pudo desencadenar el enjambre de movimientos que continúa en vigilancia.

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Finalmente, el SGC lanzó una advertencia: estos enjambres pueden durar días, semanas o incluso meses y su presencia no significa necesariamente que vaya a ocurrir un terremoto de mayor magnitud. La entidad insiste en mantener el monitoreo, fortalecer la preparación y revisar la infraestructura que pudo quedar afectada por los sismos anteriores.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.