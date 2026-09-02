En medio de las revelaciones sobre pasos para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, salió a flote uno de los planes más esperados luego del terremoto del 10 de agosto pasado.

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El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán Martínez, presentó ante la Comisión Séptima del Senado los avances del Plan Milagro de Reconstrucción Todos Ponen, para afrontar, atender y reconstruir los municipios de 16 departamentos afectados.

Durante su intervención el ministro aseguró que se trata de la mayor catástrofe de los últimos 100 años en el país.

Precisó que, a la fecha, las cifras oficiales por el terremoto del 10 de agosto de 2026 registran 16 departamentos y 497 municipios afectados; 293.743 familias y 466.606 personas afectadas; 201.005 viviendas averiadas y 36.336 destruidas; 5.889 edificios averiados y 709 colapsados.

Durante su intervención, presentó el Plan de Reconstrucción, estructurado en tres fases. La primera, de atención y evaluación, cuya duración está estimada desde el día del terremoto hasta el 30 de septiembre, ha estado en cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través de la articulación de las distintas entidades del Estado con empresas privadas para la entrega de las ayudas de emergencia, la búsqueda de sobrevivientes y el levantamiento de escombros.

“Hemos articulado con alcaldías, gobernaciones y el sector privado la coordinación en el envío de maquinaria amarilla. Además, ayuda económica para las personas afectadas, cuya entrega ya está en curso por tres meses y podría extenderse por tres meses más. A esto sumamos el banco de materiales, a través del cual hemos gestionado más de 1.000 toneladas de materiales”, detalló el ministro.

Resaltó, además, el trabajo de ingenieros y patólogos, quienes ejecutan la evaluación técnica de las edificaciones para determinar si pueden ser restauradas o si deben ser demolidas y reconstruidas.

Señaló el ministro que, de manera simultánea, ya está en marcha la segunda fase, de recuperación y soluciones, prevista para nueve meses.

“En vivienda, ya contamos con más de 1.000 soluciones gracias a la unión con el sector privado, mientras avanzamos en la estructuración del Fondo Milagro y en la expedición de decretos que permitirán responder a las necesidades de la emergencia en materia de agua, saneamiento y vivienda”, afirmó.

La fase 3, de vivienda milagro y reconstrucción, contempla planes de renovación urbana y la construcción de viviendas nuevas, no solo de interés social o prioritario, sino también de viviendas no VIS para los estratos 4, 5 y 6, cuyos hogares también resultaron afectados por el terremoto y requieren soluciones del Estado.

Para lograr este propósito, el Gobierno Nacional avanza en la articulación de esfuerzos con distintos actores fundamentales para el plan de reconstrucción, entre ellos los sectores solidario, multilateral, rural, asegurador, financiero y constructor, así como los proveedores.

El terremoto del pasado 10 de agosto ha sido calificado por las autoridades de vivienda como la peor catástrofe sufrida por el país en los últimos 100 años, luego de tener magnitud 7.4, dejando una grave afectación estructural en 16 departamentos y cerca de 500 municipios.

Para hacer frente a esta emergencia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio puso en marcha el Plan Milagro de Reconstrucción ‘Todos Ponen’, una estrategia nacional articulada con el sector privado, aseguradoras y organismos multilaterales.

Ahora queda por ver qué viene en el próximo año para los damnificados a nivel nacional.

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