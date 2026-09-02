Por: Noticiero 90 minutos

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Tras el devastador terremoto ocurrido en el Valle del Cauca, el gobierno regional puso en marcha un plan de acción integral que busca mucho más que reconstruir la infraestructura afectada por el sismo. De acuerdo con la información oficial publicada por 90 Minutos, la gobernadora Dilian Francisca Toro lideró un consejo de seguridad extraordinario para articular estrategias orientadas a la estabilización social y económica del departamento, priorizando la protección de la ciudadanía en estos momentos de crisis.

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Este encuentro reunió a representantes de instituciones clave como la Policía, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Fiscalía, Medicina Legal, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y Migración Colombia. El objetivo central fue coordinar respuestas operativas en municipios especialmente golpeados por el terremoto y por distintos episodios de criminalidad, tales como Ansermanuevo, en el norte del departamento. En paralelo, sobre Calima-El Darién avanzan operaciones conjuntas de la Fuerza Pública para contrarrestar ataques de disidencias de las Farc, lo que evidencia la compleja situación de orden público que enfrenta la región.

Ante este panorama, la gobernación diseñó esquemas especiales de seguridad para Cali, en particular para el sector comercial de San Andresito del Sur, fuertemente impactado por los daños y la inseguridad tras el sismo. El plan departamental también contempla acciones de reconstrucción que abordan no solo lo material, sino la recuperación del tejido social y la economía local.

Para este fin, se establecieron las denominadas "caravanas de solidaridad", que serán acompañadas por la Fuerza Pública hacia municipios como Sevilla, Roldanillo y el Distrito de Buenaventura. En Buenaventura, la estrategia se enfoca en impulsar el turismo ecológico, especialmente durante la temporada de avistamiento de ballenas, considerado vital para la generación de empleo y nuevos ingresos. Además, se hizo un reconocimiento público a la labor de la Fuerza Pública, que ha sido fundamental no solo en rescates y emergencias, sino también en la restauración de la seguridad ciudadana.

El éxito de este proceso, según lo informado por fuentes oficiales citadas en el mismo medio, depende en gran medida de la cooperación continua entre todas las instituciones y el compromiso de la sociedad civil, empresarios y turistas, a quienes se invita a participar activamente en las caravanas. Solo trabajando conjuntamente será posible restaurar la vida económica y social del Valle del Cauca en este momento crucial de su historia reciente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles municipios del Valle del Cauca participan en el plan de reconstrucción tras el terremoto?

Municipios como Ansermanuevo, Sevilla, Roldanillo y el Distrito de Buenaventura figuran entre los principales beneficiados del plan departamental. Estos territorios, además de enfrentar las consecuencias del terremoto, cuentan con operativos específicos de seguridad y caravanas de solidaridad para estimular la economía y la protección social según reporta 90 Minutos.

¿Qué papel tiene la Fuerza Pública en la reconstrucción del Valle del Cauca después del sismo?

De acuerdo con los reportes oficiales, la Fuerza Pública—integrada por Policía, Ejército Nacional y Fuerza Aérea—es clave en la garantía de seguridad en zonas críticas y el acompañamiento de las caravanas solidarias. Además, su labor ha sido reconocida por las acciones de rescate y apoyo durante la emergencia, posicionándolos como actores fundamentales en los procesos de recuperación.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.