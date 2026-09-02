Por: El Espectador

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José Eduardo González Sánchez, quien se desempeñó como jefe de seguridad en la refinería de Ecopetrol, se convirtió en el primer civil imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la región del Magdalena Medio por su presunta implicación en crímenes de guerra y de lesa humanidad en Barrancabermeja, Santander. De acuerdo con la información suministrada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, el exfuncionario y 11 exintegrantes del Ejército y de la Policía fueron llamados a aceptar responsabilidad en masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y persecución a sindicalistas, además de organizaciones defensoras de derechos humanos dentro de la llamada capital petrolera de Colombia.

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Esta imputación corresponde al macrocaso 08 de la JEP, que indaga sobre delitos cometidos por agentes estatales en vínculo con fuerzas paramilitares y terceros civiles, en el marco del conflicto armado interno. La diligencia tuvo lugar en Barrancabermeja, bajo la dirección del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, y Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento y relatora del subcaso del Magdalena Medio. La investigación documentó los hechos violentos entre 1998 y 2000, señalando la existencia de una “alianza criminal” de quienes buscaron eliminar al “enemigo común” en la ciudad y la región, según la jurisdicción transicional.

Además de González Sánchez, los imputados son nueve exmilitares y dos expolicías, quienes, junto al exjefe de seguridad de la petrolera estatal, supuestamente participaron en una serie de acciones contra líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Entre las víctimas identificadas se encuentran integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) y de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS). La JEP reconstruyó 14 masacres y estableció 473 víctimas individuales durante la investigación liderada por la magistrada Díaz Gómez, que se apoyó en testimonios, informes militares, documentos judiciales y declaraciones de las víctimas.

A los comparecientes se les atribuyen crímenes de guerra, como homicidio, y crímenes de lesa humanidad, tales como exterminio y desaparición forzada. Adicionalmente, tres de ellos deberán asumir responsabilidad por persecución como crimen de lesa humanidad, por hechos dirigidos puntualmente contra la USO y CREDHOS. En un elemento clave, la Sala de Reconocimiento invitó a Ecopetrol a sumarse a un diálogo sobre “construcción de verdad con enfoque restaurativo”. Aunque la JEP no tiene competencia para imputar responsabilidades directas a empresas, esta convocatoria busca abrir un espacio en el que la compañía pueda presentar su postura e iniciativas, mientras las víctimas plantean propuestas de reparación y trabajo conjunto, estableciendo el inicio de una ruta para la restauración colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante la imputación de un civil por la JEP en el caso de Barrancabermeja?

La relevancia de esta imputación radica en que es la primera vez que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llama a responder a un civil, en este caso un exjefe de seguridad de Ecopetrol, por supuesta participación en crímenes de guerra y lesa humanidad en el Magdalena Medio. Esto marca un precedente importante en la investigación de los nexos entre agentes estatales, civiles y grupos paramilitares, según la información suministrada por la JEP.

¿Qué significa el enfoque restaurativo en el proceso de la JEP con Ecopetrol?

El enfoque restaurativo, de acuerdo con la decisión de la magistrada Catalina Díaz Gómez en la Sala de Reconocimiento de Verdad, implica establecer un diálogo en el que Ecopetrol pueda exponer su posición y las víctimas plantear propuestas de reparación y trabajo. Este proceso no es una diligencia judicial ni una aceptación de responsabilidad, sino una oportunidad para que se reconozcan los daños y se construyan caminos de reparación colectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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