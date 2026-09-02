Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

Joseph Rico Alandate tenía apenas 21 años, un título técnico en reparación de celulares y un taller improvisado en el barrio Las Palmas, al sur de Barranquilla, donde vivía con sus padres, dos adultos mayores que están enfermos y a quienes ayudaba económicamente.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Tragedia de mujer colombiana en EE. UU.: la hallaron muerta en el carro de su esposo)

La presión por mejorar su condición económica lo llevó a escuchar a un amigo que le sugirió migrar a los Estados Unidos, en busca de lo que muchos llaman el “sueño americano”.

Por ello, el pasado 18 de agosto emprendió desde la capital del Atlántico un viaje sin retorno. Primero llegó a Bogotá; de allí voló hacia Ciudad de México, donde estuvo un par de días y, luego, junto a otras personas desconocidas y con la ayuda de un ‘coyote’, intentó atravesar una zona desértica del sur de Texas para ingresar de forma irregular a los Estados Unidos.

Lee También

Angelly Rico, prima de Joseph, cuenta que el joven se desplomó, sofocado por las altas temperaturas y la falta de agua.

“Desafortunadamente le afectó un tema de salud. En esa ola de calor que se siente en el desierto de ahí en Texas, él se descompensó dos veces. En la primera, él gritó que se iba a morir y eso alertó obviamente al grupo, porque él no iba solo, él iba con otras personas”, contó Angelly.

El joven fue encontrado por la Guardia Migratoria, que lo trasladó a un centro asistencial. Allí murió tres días después, debido a los múltiples daños en sus órganos.

(Lea también: “No sé qué pasó”: Familia de mujer que atacó en Times Square reveló detalle que ahora causa dudas)

Hoy, la angustia de la familia de Joseph no ha terminado. Su prima, Angelly Rico, abandera desde Barranquilla una dolorosa campaña para repatriar el cuerpo, un trámite bastante costoso, sobre todo para una familia de escasos recursos.

Aunque, gracias a la mediación de la cónsul colombiana en Houston, la familia logró un descuento con una funeraria local que redujo el costo del traslado de 77 a 38 millones de pesos colombianos, aún sigue siendo un valor bastante alto, por lo que piden la ayuda del Gobierno colombiano.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.