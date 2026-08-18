El caso de Eliana Alexandra Bigoni, una colombiana de 34 años, conmocionó en los últimos días a la comunidad de Plano, Texas, en Estados Unidos, luego de que fuera encontrada muerta dentro del baúl de un carro en el garaje del apartamento de su esposo, Jake O’Brien Bigoni, de 37 años.

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De acuerdo con Univision, Jake Bigoni fue detenido inicialmente por un cargo relacionado con el abuso de un cadáver y posteriormente fue acusado de asesinato.

El caso se conoció el miércoles 12 de agosto, cuando una persona cercana a Eliana pidió a la Policía de Plano que verificara que ella estuviera bien. La mujer había ido esa mañana al apartamento de su esposo, ubicado en el complejo The Parker, en el 4701 de Charles Place, para recoger a los dos hijos de la pareja, de 2 y 5 años, y llevarlos a la escuela.

Eliana y Jake estaban separados y atravesaban un proceso de divorcio. Según el mismo medio, el encuentro en el apartamento debía ser breve, de unos 15 minutos. Sin embargo, Eliana dejó de responder llamadas y mensajes y tampoco llegó a una cita para desayunar que tenía programada a las 8:30 de la mañana.

La persona que alertó a las autoridades contó que había hablado con Eliana durante aproximadamente seis minutos alrededor de las 7:17 a. m. Después de esa conversación, perdió contacto con ella.

Además, Eliana compartía su ubicación con su madre y con esa persona, por lo que pudieron comprobar que, hacia las 8:35 a. m., el teléfono todavía aparecía dentro del complejo de apartamentos donde vivía Jake.

Los agentes llegaron al apartamento alrededor de las 10:30 de la mañana para hacer una revisión de bienestar. Jake abrió la puerta y, cuando le preguntaron por Eliana, aseguró que ella había estado allí más temprano, pero dijo desconocer dónde se encontraba, mencionó Univisión.

Según la declaración jurada citada por Univision, el hombre explicó que ambos estaban atravesando un divorcio y que Eliana había acudido al apartamento para recoger a uno de sus hijos. También afirmó que el niño no se encontraba bien.

Durante ese primer contacto, los agentes observaron una mancha húmeda en la camisa de Jake. En ese momento no le preguntaron por ella. Posteriormente regresaron al apartamento para hacerle preguntas adicionales y el hombre manifestó que la mancha se debía a que había estado limpiando la vivienda.

La investigación tomó otro rumbo cuando los agentes revisaron las anotaciones actualizadas de la llamada que había originado la revisión. Allí encontraron referencias que indicaban que alguien podía estar herido o muerto y que uno de los hijos habría dicho que Eliana estaba muerta, recogió el mismo informativo.

La llamada a la madre de Jake

Uno de los elementos centrales de la investigación fue una llamada que Jake le habría hecho a su madre. De acuerdo con los documentos judiciales citados por Univision, la mujer les contó a los investigadores que había hablado con su hijo alrededor de las 10:15 a. m.

Según su declaración, Jake le dijo que tenía algo que contarle y que Eliana estaba muerta después de una pelea entre ambos.

Los agentes volvieron a tocar la puerta del apartamento alrededor de las 10:46 a. m. Cuando Jake abrió, fue esposado. Los investigadores continuaron preguntándole dónde estaba su esposa, pero, según la declaración jurada, él respondió que no tenía idea.

La mancha que los agentes habían visto inicialmente en su camisa ya se había secado y presentaba un tono marrón rojizo, según el documento judicial. Posteriormente, los investigadores determinaron que se trataba de sangre.

Poco antes de las 11:00 de la mañana, los agentes consideraron necesario hacer una inspección urgente del lugar para determinar si Eliana podía necesitar asistencia.

En el garaje encontraron un Hyundai Genesis blanco. Al revisar el baúl del vehículo, encontraron a Eliana. Según la declaración jurada, estaba inconsciente y no respiraba.

Los investigadores reportaron que la mujer presentaba lesiones graves en el rostro y la cabeza, además de moretones en diferentes partes del cuerpo. Su ropa estaba dañada y cubierta de sangre. Dentro del apartamento, además, los agentes encontraron una cantidad considerable de sangre y salpicaduras.

La Policía acordonó la vivienda y retiró del lugar a los dos hijos pequeños de la pareja. De acuerdo con las autoridades citadas por FOX 4, los niños no resultaron heridos. La Policía de Plano señaló que ambos estaban en el apartamento cuando ocurrió el presunto crimen, aunque los investigadores no han establecido públicamente qué pudieron haber visto o escuchado.

Jake Bigoni enfrenta cargos

Jake Bigoni fue arrestado el 12 de agosto. Inicialmente quedó bajo custodia por un cargo de abuso de un cadáver. Al día siguiente, 13 de agosto, la Policía de Plano obtuvo una orden de arresto por asesinato y el hombre fue acusado formalmente por ese delito.

Los registros citados por Univision indicaban que permanecía detenido sin derecho a fianza por el cargo de asesinato y que tenía una fianza de 500.000 dólares relacionada con el cargo de abuso de un cadáver.

Por ahora, las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas de la muerte de Eliana. FOX 4 señaló que el médico forense del condado de Collin todavía no había divulgado oficialmente la causa de muerte.

El acusado enfrenta el proceso judicial correspondiente y, como ocurre en cualquier investigación penal, los cargos en su contra no constituyen por sí mismos una condena. Será la justicia de Texas la encargada de determinar su responsabilidad en la muerte de la colombiana.

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