Consternación causó en Ocaña, Norte de Santander, la muerte de Kryslerth Alejandro Barrio Ereu, un menor de 13 años que resultó herido durante un intercambio de disparos registrado en la mañana de este miércoles 2 de septiembre en el barrio Juan XXIII.

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El adolescente se encontraba transitando por el sector cuando se produjo el enfrentamiento entre policías y dos hombres señalados preliminarmente de participar en un presunto caso de hurto o extorsión. De acuerdo con las autoridades, uno de los sospechosos murió en el lugar y el otro logró escapar.

Luego fue trasladado al Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde el adolescente falleció debido a la gravedad de las heridas, según informó el Departamento de Policía Norte de Santander.

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De acuerdo con Caracol Radio, el adolescente salió de su vivienda para cumplir un mandado y se movilizaba en bicicleta, según informó Entérate en Línea. Su familia llegó al lugar luego de conocer que un menor había resultado herido y posteriormente se encargó de trasladarlo para que recibiera atención médica.

El padre del adolescente también pidió que se esclarezcan las circunstancias en las que su hijo resultó herido, especialmente el origen del disparo que terminó causándole la muerte. Este aspecto deberá ser determinado mediante las investigaciones y los análisis correspondientes.

#TRAGEDIA 🚨 Una profunda consternación generó en Ocaña -N. S/der- muerte de menor de 13 años tras quedar en medio de balacera en el b/Juan XXIII. Ante la demora de una ambulancia, fue trasladado en motocicleta al Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde lamentablemente falleció. pic.twitter.com/jmbswnrYEc — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 3, 2026

¿Qué ocurrió en el barrio Juan XXIII de Ocaña?

El caso comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando la Policía recibió un llamado de la comunidad por una situación que inicialmente fue reportada como un posible hurto dentro de una vivienda. Al llegar los uniformados, se produjo un intercambio de disparos con los hombres que estaban en el inmueble.

Durante el procedimiento murió uno de los presuntos delincuentes y también falleció Lina Marcela Bayona, quien se encontraba en la vivienda. El segundo hombre consiguió escapar y, según el reporte policial citado por medios locales, durante la huida habría disparado contra los uniformados y contra el menor que se encontraba en el sector.

La Policía desplegó un operativo para localizar al sospechoso que escapó, mientras unidades de investigación criminal comenzaron la recolección de elementos que permitan establecer con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento y las responsabilidades correspondientes.

Tres muertos y dos policías heridos deja el enfrentamiento

Con el fallecimiento de Kryslerth, el balance confirmado por diferentes reportes quedó en tres personas muertas y dos policías heridos.

Los uniformados fueron trasladados al Hospital Emiro Quintero Cañizares para recibir atención médica. Entre tanto, la Alcaldía de Ocaña expresó solidaridad con las familias de las víctimas y señaló que, junto con el centro asistencial, brinda acompañamiento psicosocial a los allegados.

Las autoridades también mantienen un operativo para ubicar al segundo sospechoso, quien logró escapar del lugar. La Fiscalía y la Policía adelantan las investigaciones para reconstruir lo ocurrido y establecer las responsabilidades individuales.

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