Jerome Sanabria, creadora de contenido, denunció que durante la noche del domingo 30 de agosto desconocidos rompieron dos vidrios de su apartamento mientras ella se encontraba en el lugar junto con su familia.

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Según relató en un video publicado en sus redes sociales, una piedra impactó inicialmente una división del baño que da hacia las zonas comunes del conjunto residencial. Posteriormente, una segunda piedra golpeó otro vidrio de la vivienda.

Sanabria aseguró que su madre alcanzó a observar el segundo impacto y que en el lugar fueron señalados dos jóvenes. De acuerdo con su versión, las cámaras de seguridad del conjunto registraron el lanzamiento de la piedra.

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La joven explicó que la administración del edificio revisó las grabaciones y que ese material será utilizado como evidencia dentro de la denuncia que presentó por los hechos.

“Están intentando amedrentarme, intimidarme y amenazarme, pero no lo van a conseguir”, afirmó Sanabria.

La creadora de contenido señaló además que su abogado, el penalista Francisco Bernate, presentó una denuncia ante la Fiscalía por al menos uno de los hechos que ella ha denunciado.

Dejaron imágenes de Jerome Sanabria en la torre donde vive

Además de los daños en su apartamento, Sanabria aseguró que encontró dos impresiones con imágenes suyas en una cartelera informativa de la torre donde reside.

Según explicó, una de las imágenes corresponde a un meme que circula en redes sociales. En ambas, sin embargo, habría sido dibujado con marcador rojo el símbolo de la hoz y el martillo.

El hallazgo aumentó la preocupación de la joven, quien interpretó la presencia de esas imágenes como una señal de que quienes las instalaron conocen el edificio donde vive.

La joven también insistió en que no está señalando públicamente a una persona específica como responsable de estos hechos y que espera que sean las autoridades las encargadas de establecer qué ocurrió.

Asimismo, aclaró que no pretende solicitar un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Mi pretensión en ningún momento es que la UNP me asigne una camioneta o escoltas. A mí eso no me interesa”, señaló.

Según explicó, su intención al hacer pública la situación es dejar constancia de lo ocurrido y permitir que avance la investigación correspondiente.

Jerome Sanabria también denunció intentos de acceso a su Instagram

Los daños en su apartamento y las imágenes encontradas en el edificio se suman a otra situación que Sanabria ya había denunciado: varios intentos de acceder a su cuenta de Instagram.

La joven aseguró que los intentos comenzaron el 23 de agosto y se prolongaron durante varios días. En una publicación del 26 de agosto explicó que la actividad había aumentado hasta el punto de dificultar la administración de su perfil.

“Desde anoche he tenido que cambiar de contraseña más de 30 veces”, afirmó en ese momento.

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