Jerome Sanabria, una joven de apenas 20 años que se dio a conocer en redes sociales por explicar temas de economía y pensiones, hace parte del comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella. Su nombre aparece junto al del exministro José Manuel Restrepo, quien lidera el equipo encargado de preparar la transición entre el gobierno saliente y el entrante.

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Aunque no proviene de la política tradicional, Sanabria ha construido una amplia comunidad digital gracias a sus publicaciones sobre actualidad económica y el sistema pensional colombiano. Actualmente supera los 400.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte análisis y contenido relacionado con economía, política y reformas sociales.

Su designación coincidió con una polémica en redes sociales, luego de responder a un usuario en X que sí es posible estudiar y trabajar al mismo tiempo. El comentario generó un intenso debate entre quienes cuestionaron su afirmación y quienes salieron en su defensa, resaltando su trayectoria académica y profesional pese a su corta edad.

La joven también se ha convertido en una de las principales voceras de la propuesta pensional impulsada por Abelardo de la Espriella. En los últimos seis meses ha participado en más de 50 conferencias y espacios académicos para explicar el funcionamiento del sistema y las reformas planteadas por el nuevo gobierno. Además, cursa simultáneamente séptimo semestre de Derecho en la Universidad del Rosario y tercer semestre de Historia.

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Críticas por el nombramiento de Jerome Sanabria en comité de empalme

Aunque la joven publicó un video asegurando que no iba a “vivir de la teta del Estado como lo han hecho ellos durante estos cuatro años”, en referencia a simpatizantes del gobierno de Gustavo Petro, una excompañera del Consejo Local de Juventud cuestionó públicamente su gestión durante ese periodo.

La periodista Paula Beatriu, quien aseguró haber compartido con Sanabria en el Consejo Local de Juventud, publicó dos videos en Instagram en los que manifestó su inconformidad con la designación. Según explicó, decidió pronunciarse porque considera que durante el tiempo en el que ambas hicieron parte de ese organismo, Sanabria tuvo constantes ausencias y no cumplió con las funciones del cargo.

“Es realmente triste, porque cuando en su momento fuimos consejeras de juventud juntas (…) ella no estaba”, afirmó Beatriu. La periodista incluso sostuvo que varios de los integrantes del Consejo de Juventud entre 2022 y 2026 coincidirían en que Sanabria prácticamente no ejerció el cargo. “Si esta joven no tuvo la capacidad de ser buena consejera de juventud y ni siquiera estuvo cuando entregamos nuestros roles al nuevo Consejo Local de Juventud, pues… ¿a qué juega esta mujer?”, cuestionó.

Pese a sus críticas, Beatriu aclaró que su pronunciamiento no obedecía a diferencias personales o políticas. Aseguró que mantiene una relación cordial con Sanabria en redes sociales e incluso recordó que meses atrás la felicitó por la elección de Daniel Briceño al Congreso. Sin embargo, insistió en que consideraba necesario abrir el debate sobre el desempeño de la ahora integrante del equipo de empalme del nuevo gobierno.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.