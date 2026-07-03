Al cumplirse 18 años de la Operación Jaque, la excandidata presidencial Íngrid Betancourt dirigió una carta abierta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la que le pidió impulsar un homenaje nacional para los militares que participaron en el operativo que permitió la liberación de 15 secuestrados en 2008.

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La también exsecuestrada de las extintas Farc aseguró que, aunque la operación es reconocida como una de las más importantes en la historia del país, quienes la hicieron posible no recibieron el reconocimiento que merecen.

En la carta publicada con motivo del aniversario de la operación militar, Betancourt afirmó que siente una profunda gratitud hacia los hombres que participaron en el rescate, pero también un sentimiento de injusticia porque, según dijo, el país aún no les rinde un homenaje permanente.

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La exsenadora propuso que el nuevo Gobierno promueva la construcción de un monumento nacional dedicado a los integrantes de la Operación Jaque, al considerar que su actuación marcó un momento histórico para Colombia y permitió recuperar la libertad de los secuestrados sin que se disparara un solo tiro.

“Por eso, me atrevo a dirigirme a usted, como víctima de las Farc, como liberada por los héroes de la gloriosa Operación Jaque, y formularle la petición de levantar el monumento a la Operación Jaque para que nadie olvide que nuestro Ejército es poderoso y nuestros soldados son los mejores”, escribió Betancourt en la misiva.

En su mensaje, también destacó que la misión fue posible gracias a la inteligencia, la disciplina y el compromiso de los militares involucrados, por lo que insistió en que su legado debe preservarse para las nuevas generaciones.

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE ELECTO @ABDELAESPRIELLA Al cumplirse hoy dieciocho años de la gloriosa Operación Jaque, me permito hacerle al señor presidente Abelardo De La Espriella una petición respetuosa. Esta fecha es ante todo la oportunidad para recordar a quienes hicieron… pic.twitter.com/1581MTdbpn — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) July 3, 2026

¿Qué fue la Operación Jaque?

La Operación Jaque se llevó a cabo el 2 de julio de 2008 y es considerada una de las acciones militares más exitosas de la historia reciente de Colombia. El operativo permitió el rescate de 15 secuestrados, entre ellos Betancourt, tres contratistas estadounidenses y once integrantes de la Fuerza Pública que permanecían en poder del grupo armado.

La misión fue ejecutada por el Ejército Nacional mediante una estrategia de inteligencia que logró engañar a los captores y recuperar a todos los secuestrados sin que se registraran disparos durante el operativo. Dieciocho años después, la fecha sigue siendo recordada como uno de los mayores golpes militares contra esa guerrilla.

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