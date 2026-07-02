El reloj de la transición política en Colombia empezó a correr de manera oficial. Las delegaciones del gobierno saliente de Gustavo Petro y de la administración entrante de Abelardo de la Espriella tuvieron su primer cara a cara formal en los pasillos de la Casa de Nariño. La reunión estuvo liderada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quienes asumieron la gigantesca responsabilidad de coordinar el traspaso de información de todo el aparato estatal.

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Aunque el encuentro se desarrolló en un ambiente de respeto institucional, Restrepo no tardó en marcar la cancha. Al término de la reunión, el jefe del empalme entrante dejó claro que este proceso no será un simple saludo de cortesía ni un trámite protocolario, sino una radiografía profunda para identificar los riesgos y el estado real en el que reciben las finanzas y las entidades del país.

La bandera con la que el equipo de De la Espriella pisó el palacio presidencial fue la de la transparencia absoluta. Restrepo fue enfático al transmitirle al ministro Ávila una de las mayores preocupaciones que rondan en el equipo de la “Patria Milagro”: la posibilidad de que la administración saliente comience a amarrar recursos o a realizar movimientos masivos en las nóminas estatales antes de dejar el poder el próximo 7 de agosto.

Con una frase contundente, el vicepresidente electo advirtió que vigilarán con lupa jurídica cada documento firmado en este periodo de cierre: “Gobernar hasta el último día no necesita comprometer el Estado”, sentenció Restrepo. La advertencia va dirigida directamente a frenar modificaciones exprés en las plantas de personal, firmas de contratos de última hora o nombramientos de última vigencia que puedan dejar sin margen de maniobra al nuevo gabinete.

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Todas las sesiones del empalme entre el gobierno saliente y entrante serán grabadas y publicadas para el acceso a la ciudadanía, excepto las que involucren temas que comprometan la seguridad nacional. “Habrá dos etapas: un primer encuentro con información disponible de cada… pic.twitter.com/r5KHuRbo7h — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 2, 2026

Para blindar el proceso, ambas partes acordaron que el ciento por ciento de los datos recogidos se publicará a través de las plataformas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el acceso de cualquier ciudadano. Además, se mantendrá activa una “línea anticorrupción” para recibir denuncias sobre movidas dudosas en las regiones.

La carpintería técnica de la transición ya tiene un cronograma definido que promete copar la agenda política de las próximas semanas. Tras este primer choque de coordinadores, la Comisión Nacional de Empalme se reunirá en pleno para estructurar la hoja de ruta definitiva.

El trabajo pesado en el terreno comenzará el próximo martes 7 de julio, día en el que arrancarán formalmente las reuniones sectoriales. El plan diseñado por el equipo de De la Espriella contempla cubrir la totalidad de las agencias y ministerios del Estado a través de un esquema de dos rondas: una primera etapa de entrega y recepción de la documentación oficial disponible, y una segunda fase de profundización, donde los técnicos entrantes interrogarán a los funcionarios salientes para resolver dudas y vacíos de información.

Uno de los puntos que más llamaba la atención de la opinión pública era conocer la identidad de las personas encargadas de recibir las riendas del país. José Manuel Restrepo confirmó los nombres de los alfiles que integrarán la Comisión Nacional de Empalme del nuevo gobierno, combinando experiencia técnica, representación regional y figuras de alta confianza política:

El equipo de Abelardo de la Espriella estará compuesto por el propio José Manuel Restrepo, Carlos Alonso Lucio, María Isabel Campo, Jaime Andrés Beltrán, Elsa Noguera, Carolina Restrepo y Jerome Sanabria.

Por los lados del gobierno de Gustavo Petro, el bloque de entrega estará concentrado en la alta burocracia de Palacio: el ministro de Hacienda, Germán Ávila; la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); la jefatura del Departamento Nacional de Planeación y la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

Finalmente, ante los cuestionamientos de algunos sectores de la opinión pública sobre el papel que jugará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en este proceso, Restrepo aclaró que el organismo multilateral brindará un acompañamiento técnico estándar. El BID otorgará recursos no reembolsables que servirán exclusivamente para financiar los gastos logísticos y técnicos de la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo y las revisiones urgentes de ajuste fiscal y del sector energético que requiere la nueva administración.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.