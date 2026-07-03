El movimiento Defensores de la Patria, que llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia, radicó el 30 de junio una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para obtener personería jurídica como partido político.

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La petición llega en un momento clave, pues los actuales magistrados del tribunal electoral concluirán su periodo el próximo 31 de agosto, por lo que no está claro si alcanzarán a resolver el trámite antes de que se produzca el relevo.

De acuerdo con La Silla Vacía, sus promotores sostienen que el triunfo presidencial con una votación superior a los 12 millones de votos constituye un hecho político suficiente para obtener ese reconocimiento, una interpretación que ahora deberá analizar el CNE.

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Según recogió el citado medio, la legislación vigente establece distintas vías para acceder a la personería jurídica, entre ellas superar un umbral de votación en las elecciones legislativas.

Sin embargo, Defensores de la Patria no presentó listas al Congreso, ya que nació como un movimiento significativo de ciudadanos para respaldar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella mediante la recolección de firmas.

En este sentido, los parlamentarios cercanos al presidente electo, como Enrique Gómez, se presentaron como miembros del partido Salvación Nacional, que tiene personería jurídica.

Precisamente por esa razón, el CNE deberá determinar si el resultado obtenido en las elecciones presidenciales puede reemplazar ese requisito o si, por el contrario, la colectividad debe cumplir las condiciones previstas en la ley para los demás movimientos políticos. La decisión podría convertirse en un precedente para futuras candidaturas independientes que lleguen a la Casa de Nariño.

Otro de los factores que rodean el proceso es el calendario institucional. Los actuales magistrados del Consejo Nacional Electoral terminan su periodo el 31 de agosto, por lo que existe la posibilidad de que la decisión quede en manos de la nueva conformación del tribunal si el expediente no alcanza a resolverse antes de esa fecha.

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