Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) entregó nuevos detalles sobre el sismo ocurrido el 10 de agosto, el cual ha dejado hasta ahora un saldo devastador: 331 personas fallecieron y 709 viviendas colapsaron, además de otras 36.336 que también resultaron destruidas. De acuerdo con la información publicada por la entidad, este evento sísmico alcanzó una magnitud de 7.4 y se originó a una profundidad de 103 kilómetros, liberando una energía equivalente a la de entre 125 y 130 bombas como la lanzada sobre Hiroshima, Japón, el 6 de agosto de 1945, un hecho histórico que cambió el curso de los conflictos bélicos mundiales.

Sigue a PULZO en Discover

El SGC explicó que el epicentro de este fuerte movimiento telúrico se ubicó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, generando lo que calificaron como una “dinámica sísmica compleja en el subsuelo”. Los investigadores reportaron que desde el 10 de agosto hasta el 31 del mismo mes, se han presentado 1.340 sismos, con magnitudes comprendidas entre 0,6 y 4,8. Para analizar este comportamiento, el SGC dividió los sismos en dos grupos. El primer grupo, con más de 260 eventos, estuvo principalmente localizado en los alrededores de San José del Palmar, a profundidades entre 70 y 105 kilómetros. Según la entidad, estas réplicas fueron identificadas por su ubicación y la disminución progresiva en frecuencia y magnitud.

Por otro lado, el segundo grupo, compuesto por más de 900 eventos sísmicos, se concentró en los municipios de Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan, a profundidades de 30 a 60 kilómetros. Este patrón es consistente con lo que los científicos denominan “enjambre sísmico”, una situación que concentra numerosos temblores en una región definida, presentando una actividad mayor a la registrada en años previos. El SGC clasificó estos eventos como enjambre debido a su ubicación y profundidad distintas respecto al sismo principal, además de su carácter confinado en la región.

Los análisis preliminares, derivados de la Red Sismológica Nacional y citados por el SGC, sugieren que el sismo del 10 de agosto produjo una ruptura en la placa de Nazca, que se localiza a 103 kilómetros de profundidad. Esta placa subduce —es decir, se introduce debajo de otra— a la placa Sudamericana. La alteración en el equilibrio de fuerzas generada por la ruptura habría desencadenado el enjambre sísmico observado. El SGC resaltó que aunque estos enjambres pueden prolongarse días, semanas o incluso meses, su presencia no implica necesariamente que ocurrirá un sismo de mayor magnitud. Sin embargo, subrayó la importancia de monitorear la actividad sísmica y fortalecer las capacidades de preparación y respuesta en Colombia, así como revisar las infraestructuras ya afectadas por movimientos anteriores.

¿Qué significa enjambre sísmico y por qué ocurre en Colombia?

El término “enjambre sísmico” hace referencia a la ocurrencia de numerosos sismos en una región específica durante un período relativamente corto, sin que exista un evento principal que los preceda. Según el Servicio Geológico Colombiano, este fenómeno se identificó tras el sismo del 10 de agosto debido al elevado número de temblores en una zona confinada, con profundidades y ubicaciones diferentes al sismo inicial. Esta actividad puede extenderse durante semanas o meses, pero no necesariamente implica la ocurrencia de un movimiento telúrico de mayor magnitud.

¿Qué consecuencias dejó el sismo de agosto según el SGC?

De acuerdo con el informe del Servicio Geológico Colombiano, el sismo del 10 de agosto causó la muerte de 331 personas, el colapso de 709 viviendas y la destrucción de otras 36.336. Además, generó una compleja dinámica sísmica con más de 1.340 movimientos telúricos posteriores, dividiéndose en réplicas y un enjambre sísmico en varios municipios del Chocó. El SGC destacó la importancia de monitorear la zona y evaluar la infraestructura ante posibles daños futuros para garantizar la seguridad de la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.