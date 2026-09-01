Un sismo de magnitud 3,3 fue registrado en la noche de este martes 1 de septiembre en el departamento del Chocó, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento ocurrió a las 8:46 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 43 kilómetros.

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El epicentro fue ubicado en el municipio de Istmina, en Chocó, territorio que registra con frecuencia actividad sísmica debido a sus características geológicas. El reporte corresponde al boletín actualizado número 1 emitido por la entidad.

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 3,3?

Aunque el epicentro del sismo estuvo ubicado en Istmina, Chocó, los reportes ciudadanos muestran que el movimiento también fue percibido en distintos puntos del Valle del Cauca.

El sismo también provocó reacciones de internautas que aseguraron haberlo percibido en diferentes municipios. Algunos usuarios señalaron que el movimiento fue breve, mientras otros pidieron mayor información sobre lo ocurrido

Entre los lugares desde donde se han recibido reportes aparecen Cali, La Unión, Trujillo, Mulaló y Yumbo. Una de las personas indicó que sintió el movimiento mientras se encontraba en un tercer piso, en La Unión, mientras que otros ciudadanos reportaron haberlo percibido en Trujillo y Mulaló.

“¿Qué está pasando? Necesitamos más información, más estudios”, comentó un usuario de X. Otro internauta, desde Cali, describió el movimiento como “un remesón muy corto”.

Estos reportes hacen parte de la información que puede recopilar el Servicio Geológico Colombiano mediante su plataforma Sismo Sentido, con la que busca conocer cómo fue percibido un evento sísmico en diferentes zonas.

¿Sintió el temblor en Chocó?

El Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que hayan percibido el movimiento a reportarlo mediante su plataforma Sismo Sentido. Estos registros permiten recopilar información sobre los lugares donde fue percibido el temblor y los efectos que pudo causar.

Los ciudadanos pueden indicar dónde se encontraban, qué tipo de movimiento percibieron y si hubo alguna afectación en objetos o construcciones. Esta información ayuda al SGC a evaluar la intensidad del sismo en diferentes zonas del país.

La entidad recuerda que la percepción de un sismo puede variar dependiendo de factores como la distancia al epicentro, la profundidad del evento y las características del terreno y de las edificaciones.

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