Un nuevo movimiento sísmico fue registrado durante la madrugada de este martes primero de septiembre en el departamento de Chocó, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento ocurrió a las 3:48 a. m., hora local, y tuvo una magnitud de 3,1.

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El epicentro fue localizado en El Litoral del San Juan (Docordó), municipio del departamento del Chocó. Según el boletín del SGC, el sismo tuvo una profundidad de 48 kilómetros.

El movimiento se registra pocas horas después de otro evento ocurrido en el mismo municipio durante la noche del lunes 31 de agosto. Ese sismo también tuvo una magnitud de 3,1 y se presentó a una profundidad de 49 kilómetros.

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El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional y actualiza la información de los eventos registrados a través de sus canales oficiales.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-01, 03:48 hora local Magnitud 3.1. Profundidad 48 km, El Litoral del San Juán (Docordó) – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/u4bX7Ylx6i — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 1, 2026

¿Cómo reportar si sintió el temblor?

Las personas que hayan percibido el movimiento pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano para informar dónde lo sintieron y cómo fue la percepción del evento.

Estos reportes ciudadanos complementan los datos obtenidos por los instrumentos de monitoreo y permiten conocer en qué lugares fue percibido el sismo.

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