Luego del temblor en la medianoche del sábado 29 de agosto en Colombia, otro evento similar se registró apenas unas horas después en el territorio nacional en medio del seguimiento diario.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó a través de su cuenta institucional de X (antes conocida como Twitter) acerca de un sismo en Istmina, Chocó, región que semanas atrás fue epicentro del terremoto de 7.4 de magnitud.

El movimiento telúrico de este domingo 30 de agosto de 2026 se presentó a las 5:48 de la mañana con magnitud de 3.4 y una profundidad de 41 kilómetros, lo que provocó reacciones de los usuarios.

De esta manera, las alarmas no paran ya que en la mañana del sábado hubo otro temblor en Colombia, por lo que la atención sigue vigente entre los habitantes del territorio nacional.

Las autoridades siguen protocolos de seguimiento al tema en departamentos como Chocó, donde se ha registrado la mayoría de eventos telúricos recientemente, y Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Caldas, también afectados por el impacto del pasado 10 de agosto de 2026.

Para este caso, las dos capitales más cercanas al movimiento telúrico del domingo son Quibdó y Cali, con la particularidad de que en este último se han sentido estos eventos.

La situación lleva al llamado para que los ciudadanos se mantengan alerta frente a cualquier incidencia, con las recomendaciones sobre cómo actuar correctamente para evitar mayores percances.

Las afectaciones en las edificaciones en ciudades como Pereira, Manizales y Dosquebradas (Risaralda) han obligado a medidas de seguridad como el desalojamiento en miles de viviendas.

Ahora, el reto para el Gobierno Nacional es responder para que los damnificados tengan un respaldo, pero además de evitar nuevas tragedias debido a estos temblores que puedan provocar accidentes si no se controlan correctamente en las regiones antes mencionadas.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Mantener la serenidad constituye la regla principal ante la ocurrencia de un temblor en Colombia. La reacción oportuna en los primeros segundos del movimiento telúrico reduce significativamente los riesgos de sufrir lesiones severas.

Si el fenómeno sorprende dentro de un inmueble, resulta vital alejarse inmediatamente de ventanas, espejos y objetos pesados susceptible a caer. Conviene agacharse, cubrirse la cabeza con los brazos y sujetarse firmemente de un mueble resistente.

Jamás deben utilizarse los ascensores durante la emergencia ni salir corriendo hacia las escaleras en plena sacudida. Si el espacio no ofrece refugio seguro, hay que ubicarse junto a una columna o muro portante.

En caso de encontrarse en la calle, es indispensable desplazarse hacia zonas descubiertas lejos de cables eléctricos, fachadas y postes de alumbrado. Los conductores deben detener el vehículo en un sitio despejado sin obstaculizar las vías.

Una vez finalizado el temblor principal, procede la evacuación ordenada de los inmuebles utilizando únicamente las salidas de emergencia. Resulta obligatorio cerrar las llaves de paso de gas, agua y cortar el suministro eléctrico inmediatamente.

Las personas deben dirigirse hacia los puntos de encuentro previamente asignados en el plan de gestión de riesgos. Antes de reingresar a las edificaciones, hay que verificar estructuralmente que no existan grietas peligrosas o daños graves.

La comunicación telefónica debe reservarse de forma exclusiva para situaciones de extrema emergencia médica. Es preferible emplear mensajes de texto cortos para avisar el estado de salud a los familiares cercanos.

Mantener a la mano una mochila con linterna, botiquín de primeros auxilios, silbato y agua fortalece la prevención constante. La preparación familiar continua permite actuar con eficacia frente a réplicas telúricas posteriores.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.