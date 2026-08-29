Un sismo fue registrado durante la madrugada de este sábado 29 de agosto en Nariño, en el área de influencia del volcán Cumbal, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

Según la entidad, el evento ocurrió a la 1:23 a. m., tuvo una magnitud de 2,4 y presentó una profundidad superficial. El epicentro fue ubicado a 3 kilómetros de Aldana, Nariño.

El movimiento hace parte de la actividad sísmica que es monitoreada de manera permanente por el SGC en esta zona del departamento, donde también se realiza vigilancia sobre el comportamiento del volcán Cumbal.

Lee También

Debido a la baja magnitud del movimiento, no se conocen daños ni afectaciones en la zona. Tampoco hay reportes de personas lesionadas como consecuencia del sismo registrado durante la madrugada.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano dispone de Sismo Sentido, una herramienta en la que los ciudadanos pueden indicar dónde percibieron un movimiento y qué efectos observaron. Esa información ayuda al SGC a estimar cómo se sintió el sismo en diferentes lugares.

La plataforma permite reportar aspectos como la percepción del movimiento, efectos en puertas y ventanas, desplazamiento de objetos o posibles daños.

Además, el SGC aclara que estos reportes tienen fines de investigación y sirven para complementar la información obtenida mediante la Red Sismológica Nacional.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.