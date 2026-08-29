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Escrito por:  David Sánchez
Redactor nocturno     Ago 29, 2026 - 1:50 am

Una nueva emergencia mantiene en alerta a los habitantes de Quibdó (Chocó) por las fuertes lluvias que provocaron crecientes y anegaciones en sectores urbanos y rurales.

(Vea también: Por primera vez, gobernadora del Chocó revela la realidad de cómo quedó su casa por el terremoto)

Esa situación ocurre en medio de la vulnerabilidad que enfrenta buena parte de la población del municipio luego del terremoto de magnitud 7.4 que se registró con epicentro en San José del Palmar (Chocó) el pasado 10 de agosto. Habitantes de diferentes sectores piden una respuesta urgente de las autoridades ante las condiciones que enfrentan.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el alcance de las inundaciones, vehículos entre el agua y pobladores angustiados por la emergencia.

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La UNGRD mantiene para Quibdó un pronóstico de amenaza alta por deslizamientos de tierra, emitido con base en el monitoreo de las condiciones meteorológicas y la susceptibilidad del terreno. La alerta fue reportada por el IDEAM.

Habitantes piden ayuda y evacuaciones por lluvias en Quibdó (Chocó)

Medios digitales como Poder Informativo aseguran que los pobladores hicieron un llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que envíen socorristas y asistencia a las comunidades.

Entre las solicitudes están la entrega de kits de ayuda humanitaria y la disponibilidad de botes para apoyar las labores de rescate, de acuerdo con el citado medio. También piden evaluar la evacuación de las personas que permanecen en los sectores con mayor riesgo.

Max Henríquez ya había advertido sobre inundaciones en Chocó

La situación también vuelve a poner sobre la mesa las advertencias hechas por el meteorólogo Max Henríquez, quien había llamado la atención sobre las condiciones climáticas que podían afectar a la región.

Mientras continúa la emergencia, los habitantes esperan que las autoridades activen los mecanismos de respuesta y atención necesarios para las comunidades afectadas por las inundaciones.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.

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