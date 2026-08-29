Una nueva emergencia mantiene en alerta a los habitantes de Quibdó (Chocó) por las fuertes lluvias que provocaron crecientes y anegaciones en sectores urbanos y rurales.

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(Vea también: Por primera vez, gobernadora del Chocó revela la realidad de cómo quedó su casa por el terremoto)

Esa situación ocurre en medio de la vulnerabilidad que enfrenta buena parte de la población del municipio luego del terremoto de magnitud 7.4 que se registró con epicentro en San José del Palmar (Chocó) el pasado 10 de agosto. Habitantes de diferentes sectores piden una respuesta urgente de las autoridades ante las condiciones que enfrentan.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el alcance de las inundaciones, vehículos entre el agua y pobladores angustiados por la emergencia.

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La UNGRD mantiene para Quibdó un pronóstico de amenaza alta por deslizamientos de tierra, emitido con base en el monitoreo de las condiciones meteorológicas y la susceptibilidad del terreno. La alerta fue reportada por el IDEAM.

Y, para colmo de todos los males, Quibdó está inundado. ¡Ojo al Chocó! pic.twitter.com/0eBOoTqJQb — Adri💚💜 (@adri_ojbv) August 29, 2026

Habitantes piden ayuda y evacuaciones por lluvias en Quibdó (Chocó)

Medios digitales como Poder Informativo aseguran que los pobladores hicieron un llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que envíen socorristas y asistencia a las comunidades.

Entre las solicitudes están la entrega de kits de ayuda humanitaria y la disponibilidad de botes para apoyar las labores de rescate, de acuerdo con el citado medio. También piden evaluar la evacuación de las personas que permanecen en los sectores con mayor riesgo.

𝗤𝗨𝗜𝗕𝗗𝗢́, 𝗕𝗔𝗝𝗢 𝗘𝗟 𝗔𝗚𝗨𝗔: 𝗨𝗡 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗢 𝗚𝗢𝗟𝗣𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗖𝗛𝗢𝗖𝗢́https://t.co/EWKe7t5Qtd pic.twitter.com/AKzrmhyZls — El Pacifico (@Elpacificop) August 29, 2026

Max Henríquez ya había advertido sobre inundaciones en Chocó

La situación también vuelve a poner sobre la mesa las advertencias hechas por el meteorólogo Max Henríquez, quien había llamado la atención sobre las condiciones climáticas que podían afectar a la región.

Mientras continúa la emergencia, los habitantes esperan que las autoridades activen los mecanismos de respuesta y atención necesarios para las comunidades afectadas por las inundaciones.

Mucha lluvia en el Chocó. Pueden registrarse crecientes y desbordamientos de ríos. A estar atentos pic.twitter.com/d5WAgSqRLQ — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) August 28, 2026

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.