Una alerta por las condiciones meteorológicas fue emitida para Chocó, donde se prevén lluvias que podrían aumentar el nivel de algunos afluentes y generar situaciones de riesgo en zonas cercanas a ríos y quebradas.
(Vea también: Max Henríquez alerta por fenómeno natural con repercusiones en todo el planeta: “12 a 24 meses”)
El pronóstico fue compartido por Max Henríquez, quien pidió a los habitantes del departamento mantenerse atentos ante la posibilidad de crecientes y desbordamientos durante las próximas horas.
“Mucha lluvia en el Chocó. Pueden registrarse crecientes y desbordamientos de ríos. A estar atentos”, señaló el meteorólogo en el mensaje con el que llamó la atención sobre las condiciones que se esperan en el territorio.
La advertencia cobra especial importancia en un departamento donde las precipitaciones pueden aumentar rápidamente el caudal de los ríos. Por eso, las comunidades ubicadas en zonas ribereñas deben seguir los reportes oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades locales.
Mucha lluvia en el Chocó. Pueden registrarse crecientes y desbordamientos de ríos. A estar atentos pic.twitter.com/d5WAgSqRLQ
— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) August 28, 2026
Las lluvias de este jueves en Villanueva-Guajira pic.twitter.com/n7HmU0zzuc
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Max Henríquez Daza es un meteorólogo colombiano nacido en Barranquilla que estudió Ciencias Naturales y se especializó en Meteorología en la Universidad de Ciencias Naturales de Budapest, en Hungría. Llegó a Europa con una beca cuando tenía 20 años y permaneció allí durante seis años antes de regresar a Colombia.
Su trayectoria en los medios de comunicación comenzó a tomar fuerza en 1984, cuando fue contratado por el Noticiero Nacional para presentar la información meteorológica. Durante varios años se convirtió en una de las caras más reconocidas de los pronósticos del tiempo en la televisión colombiana y también participó en espacios de radio y prensa.
Además de su trabajo en medios, Henríquez ocupó cargos relacionados con la meteorología en el sector público. Entre 2002 y 2007 fue subdirector de Meteorología del Ideam, experiencia que complementó con labores de investigación, docencia y consultoría en asuntos relacionados con el clima y la climatología.
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