Una alerta por las condiciones meteorológicas fue emitida para Chocó, donde se prevén lluvias que podrían aumentar el nivel de algunos afluentes y generar situaciones de riesgo en zonas cercanas a ríos y quebradas.

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El pronóstico fue compartido por Max Henríquez, quien pidió a los habitantes del departamento mantenerse atentos ante la posibilidad de crecientes y desbordamientos durante las próximas horas.

“Mucha lluvia en el Chocó. Pueden registrarse crecientes y desbordamientos de ríos. A estar atentos”, señaló el meteorólogo en el mensaje con el que llamó la atención sobre las condiciones que se esperan en el territorio.

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La advertencia cobra especial importancia en un departamento donde las precipitaciones pueden aumentar rápidamente el caudal de los ríos. Por eso, las comunidades ubicadas en zonas ribereñas deben seguir los reportes oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades locales.

Mucha lluvia en el Chocó. Pueden registrarse crecientes y desbordamientos de ríos. A estar atentos pic.twitter.com/d5WAgSqRLQ — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) August 28, 2026

Max Henríquez habló de inundaciones del jueves en Villanueva, La Guajira Las lluvias registradas durante las últimas horas provocaron desbordamientos de varias acequias en Villanueva, La Guajira, y el ingreso de agua a algunas viviendas. La situación estuvo relacionada con el aumento de los caudales en canales que reciben el agua proveniente de la zona de la Serranía del Perijá. La emergencia fue atendida por voluntarios de la Defensa Civil, quienes realizaron una inspección en los sectores afectados luego del llamado de las autoridades municipales. Durante la revisión encontraron material vegetal acumulado que estaba dificultando el flujo normal del agua. Los organismos de socorro retiraron estos elementos para permitir que el agua circulara nuevamente y reducir la posibilidad de nuevos desbordamientos. Las labores se concentraron en los puntos donde las acequias habían presentado mayores dificultades para evacuar el caudal. Las lluvias de este jueves en Villanueva-Guajira pic.twitter.com/n7HmU0zzuc — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) August 28, 2026 ¿Quién es Max Henríquez?

Max Henríquez Daza es un meteorólogo colombiano nacido en Barranquilla que estudió Ciencias Naturales y se especializó en Meteorología en la Universidad de Ciencias Naturales de Budapest, en Hungría. Llegó a Europa con una beca cuando tenía 20 años y permaneció allí durante seis años antes de regresar a Colombia.

Su trayectoria en los medios de comunicación comenzó a tomar fuerza en 1984, cuando fue contratado por el Noticiero Nacional para presentar la información meteorológica. Durante varios años se convirtió en una de las caras más reconocidas de los pronósticos del tiempo en la televisión colombiana y también participó en espacios de radio y prensa.

Además de su trabajo en medios, Henríquez ocupó cargos relacionados con la meteorología en el sector público. Entre 2002 y 2007 fue subdirector de Meteorología del Ideam, experiencia que complementó con labores de investigación, docencia y consultoría en asuntos relacionados con el clima y la climatología.

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