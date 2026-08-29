Además del sismo que se registró en la madrugada del sábado en Colombia, un nuevo episodio se presentó apenas unas horas después y más de una persona reaccionó a la alarma en cuestión.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó desde su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter) sobre el temblor de magnitud 3.9 y profundidad de 40 kilómetros en Medio San Juan (Andagoya), en el departamento de Chocó.

El registro del movimiento telúrico fue en la mañana, a las 5:50 a. m., con lo que la reacción de ciudadanos a través de la mencionada red social permitió conocer lugares con reportes.

Usuarios indicaron que en ciudades como Cali y Palmira se sintió el evento telúrico, mientras que en Bogotá hubo quien aseguró que el celular emitió la alerta por el sismo aunque no fue muy significativo.

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“En Cali, eso fue lo que me levantó”, advirtió una persona que respondió a la pregunta por parte de las autoridades para saber los puntos en donde se registraron alguna clase de situaciones.

Lo cierto es que, a pesar del susto generalizado que hay después del terremoto del pasado lunes 10 de agosto de 2026 a nivel nacional, no se registró ninguna clase de heridos, muertos o daños materiales hasta el momento.

Cabe recordar que las redes sociales del Servicio Geológico Colombiano funcionan como mecanismo para informar acerca de las incidencias por los eventos telúricos a nivel nacional.

Actualmente, los departamentos de Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío se recuperan luego de la tragedia de varias semanas atrás, que dejó miles de damnificados y millonarias pérdidas materiales.

La prevención es determinante para evitar, aparte de las consecuencias mencionadas, muertes o heridas de gravedad debido al impacto que tengan este tipo de situaciones.

Precisamente, por eso es clave tener en cuenta las recomendaciones para los momentos en los que haya temblores en Colombia, con el fin de tener menores riesgos.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Saber cómo reaccionar durante un sismo en Colombia resulta fundamental para salvaguardar la vida, reducir el riesgo de lesiones y actuar con serenidad frente a emergencias telúricas.

Las autoridades de gestión del riesgo y organismos de socorro recomiendan mantener la calma y ejecutar medidas preventivas inmediatas según la infraestructura donde se encuentre la persona.

Los expertos sugieren seguir las siguientes recomendaciones de seguridad antes, durante y después de un movimiento telúrico en cualquier región del territorio colombiano:

Buscar refugio de inmediato bajo una mesa resistente o proteger la cabeza con los brazos al costado de una estructura firme si no hay muebles cercanos.

Alejarse de ventanas, espejos, fachadas de vidrio, estanterías pesadas y objetos colgantes que puedan desprenderse por la vibración del suelo.

Evitar el uso de ascensores durante la sacudida y no evacuar a través de las escaleras mientras el movimiento telúrico permanezca activo.

Cortar los suministros de gas, agua y energía eléctrica al finalizar el sismo para prevenir explosiones, incendios o cortocircuitos en la edificación.

Evacuar de forma ordenada hacia el punto de encuentro previamente establecido utilizando las rutas de emergencia señalizadas en el inmueble.

Permanecer atento a las réplicas sísmicas secundarias y consultar únicamente los canales institucionales oficiales para recibir instrucciones claras.

Si el temblor ocurre mientras conduce un vehículo, reducir gradualmente la velocidad y detenerse en un lugar seguro lejos de puentes, postes de luz o cables eléctricos.

En zonas costeras del Pacífico o el Caribe, si el sismo es muy fuerte y dificulta mantenerse en pie, evacuar inmediatamente hacia zonas altas para prevenir riesgos por tsunamis.

Tener listo un botiquín de primeros auxilios y una mochila de emergencia con linterna, silbato, agua y alimentos no perecederos facilita la supervivencia en contingencias mayores.

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