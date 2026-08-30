El volcán Puracé encendió las alarmas este sábado tras registrar más de 50 sismos en pocas horas, con magnitudes que oscilaron entre 2.8 y 4.1 en la escala de Richter. El Servicio Geológico Colombiano informó que el incremento en la actividad comenzó desde las 4:20 de la tarde y fue reportado como sentido por pobladores de los municipios de Totoró, Puracé y la ciudad de Popayán.

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Uno de estos sismos, con epicentro en Totoró, Cauca, provocó que varias personas salieran de sus casas en la noche del sábado. En redes sociales han circulado videos de evacuaciones en conjuntos residenciales y también los cambios en la actividad volcánica, algunos muy sorprendentes.

Estas son algunas de las imágenes que han difundido en redes sociales:

#NACIÓN El @sgcol reportó 58 sismos por fracturamiento de roca en el área de influencia del volcán Puracé. Uno alcanzó magnitud 4,1 y fue sentido en Puracé, Totoró y Popayán. La alerta se mantiene en nivel Naranja, según explicó Cristian Santacoloma, del Observatorio de Popayán. pic.twitter.com/Uh8eRvy5rJ — RUTA 50 Movilidad y Seguridad (@RUTA50MOVILIDAD) August 30, 2026

De acuerdo con el comunicado oficial de la entidad, los eventos sísmicos se localizaron a 11 kilómetros en dirección nororiente del cráter del volcán, a una profundidad de 9 kilómetros. La secuencia, que superó el medio centenar de movimientos en un corto período, corresponde al fracturamiento de roca dentro del área de influencia volcánica.

El Servicio Geológico Colombiano explicó que “este tipo de actividad se puede presentar dentro de la zona de influencia volcánica, especialmente en la cual se encuentran estructuras de falla, las cuales pueden interactuar con el sistema volcánico”. La aclaración busca contextualizar los sismos sin desestimar la atención que requiere el fenómeno.

Pese a la intensidad de los movimientos registrados, la entidad precisó que los demás parámetros de monitoreo volcánico no presentaron variaciones significativas. “Los demás parámetros de monitoreo volcánico permanecen dentro de los niveles que han sido reportados en los últimos días y no se han registrado cambios algunos después del registro de estos eventos“, señaló la institución en su informe.

Ante este panorama, el volcán Puracé y la cadena volcánica de los Coconucos permanecen en estado de alerta naranja, el mismo nivel que se ha mantenido en los últimos días. Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que se abstenga de acceder a la parte alta del volcán Puracé, Curiquinga y Pío Collo.

Estas son las declaraciones completas de Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán:

Ante el incremento de la actividad sísmica registrado esta tarde en el volcán Puracé, Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, explica la situación y entrega más detalles sobre el boletín extraordinario emitido por el @sgcol. 🔶… https://t.co/25521WEsVk pic.twitter.com/tOpdrZTMTI — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 30, 2026

¿Qué es la alerta naranja en un volcán y qué significa para los habitantes cercanos?

La alerta naranja es el segundo nivel más alto dentro del sistema de clasificación volcánica colombiano e indica cambios en el comportamiento del sistema que podrían anticipar una erupción. Para las comunidades cercanas, implica seguir las instrucciones de las autoridades, estar pendientes de los canales oficiales y evitar zonas de exclusión definidas por el Servicio Geológico Colombiano.

¿Por qué los sismos volcánicos pueden estar relacionados con fallas geológicas?

En zonas de actividad volcánica, las estructuras de falla presentes en el subsuelo pueden interactuar con el sistema magmático e hidrotermal del volcán, lo que produce sismos por fracturamiento de roca. Este tipo de eventos no necesariamente anticipa una erupción, pero sí exige monitoreo constante porque la actividad de las fallas puede modificar las condiciones internas del volcán.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.