Cuando ocurre un terremoto, es común escuchar o leer frases como “el sismo fue de 6,5 en la escala de Richter”. Sin embargo, esa forma de presentar el dato no siempre es la más adecuada.

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(Vea también: Sismo en Los Santos, Santander: Servicio Geológico descarta vínculos con el reciente terremoto en Chocó)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que, en Colombia, se utilizan diferentes escalas para determinar la magnitud de un sismo, dependiendo de las características del evento.

Por eso, al informar sobre un movimiento telúrico, una forma más precisa es hablar simplemente de su magnitud y atribuir el dato al SGC. Por ejemplo: “El sismo tuvo una magnitud de 6,5, según el Servicio Geológico Colombiano”.

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¿Qué escalas utiliza el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con la explicación del SGC, la institución puede utilizar diferentes escalas de magnitud.

Entre ellas están:

Magnitud momento (Mw).

Magnitud local (ML).

La elección depende de las características del evento sísmico registrado. Esto significa que no todos los terremotos deben describirse necesariamente como si hubieran sido medidos en la denominada escala de Richter.

¿Escala de Richter? ¿Magnitud? ¿Intensidad? ¿Profundidad? 🧐Sí, sabemos que son términos que pueden generar confusión, pero a la hora de informar sobre sismos, usar las palabras correctas importa. Aquí te explicamos cómo utilizarlos correctamente para evitar errores. pic.twitter.com/u38J9JDBhD — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 16, 2026

¿Por qué es mejor hablar de magnitud?

La magnitud es el dato que permite expresar el tamaño de un sismo de acuerdo con la escala utilizada para calcularlo.

Por eso, en una información periodística resulta más preciso indicar el número reportado por la autoridad sismológica y especificar quién entregó el dato.

Así, en lugar de afirmar:

“El terremoto fue de 6,5 en la escala de Richter”.

Se puede escribir:

“El terremoto tuvo una magnitud de 6,5, según el Servicio Geológico Colombiano”.

La diferencia puede parecer pequeña, pero evita atribuir automáticamente todos los eventos a una escala específica cuando el SGC puede emplear magnitud momento (Mw), magnitud local (ML) u otras metodologías, de acuerdo con las características del sismo.

Por eso, cuando se reporte un temblor en Colombia, lo recomendable es consultar el boletín del Servicio Geológico Colombiano y utilizar exactamente la magnitud y la escala consignadas en el reporte oficial.

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