Los temblores en Colombia mantienen la alerta entre los ciudadanos, pero ahora se presentó una situación casi que inaudita en un conjunto muy afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto que llevó a un aviso adicional.

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Un hombre se presentó como funcionario de la Alcaldía de Dosquebradas (Risaralda) y de la Secretaría de Gobierno en Quintas de Jardín Colonial, urbanización del mencionado municipio que resultó golpeado por el sismo.

Lo inesperado es que esa persona, que incluso fue visto con un chaleco de la ONU por miembros de la comunidad, acabó en la mira porque no tenía ninguna clase de vínculo con las entidades correspondientes.

“La gente de buen corazón de esta unidad residencial le dieron hospedaje y ya llevaba más de 5 días acá”, indicó en la cuenta de Instagram de la Alcaldía de Dosquebradas uno de los funcionarios, que agregó que esa persona estaba “pretendiendo estafar a los ciudadanos”.

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Cabe remarcar que Quintas de Jardín Colonial en Dosquebradas era donde residía Óskar Ortiz, periodista de Pulzo que ahora escribe este texto y que es uno de los damnificados al perder su vivienda.

Los vecinos de la comunidad pusieron en alerta a las autoridades, que reaccionaron en este lugar ubicado en la Comuna 6 de este municipio, uno de los más golpeados por el terremoto en Colombia.

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De ahí, la advertencia para que las personas en el mencionado lugar de Risaralda y en el resto del país estén pendientes de evitar este tipo de engaños en medio de la tragedia.

“En medio de la emergencia por el sismo, personas inescrupulosas podrían estar aprovechándose de la preocupación y vulnerabilidad de las familias para ingresar a viviendas haciéndose pasar por funcionarios”, señaló la Alcaldía.

Quintas de Jardín Colonial tuvo afectaciones notables en las torres donde estaban los apartamentos con cerca de 50 familias que quedaron damnificadas, mientras que las casas de esa unidad residencial no corrieron con la misma mala situación.

En una de las viviendas que se mantuvo sin daños que impidieran habitarla es que estuvo durante casi una semana el hombre que se presentó como funcionario, pero que finalmente fue detenido por las autoridades de Dosquebradas.

“No permita el ingreso de desconocidos a su vivienda. Solicite siempre su identificación y verifique la entidad a la que pertenecen antes de permitir cualquier inspección o procedimiento”, sentenció la entidad.

Es importante recordar que Dosquebradas le hizo un llamado al Gobierno de Abelardo de la Espriella porque el alcalde de ese municipio, Roberto Jiménez, ha advertido sobre la crisis por falta de abastecimiento en un aviso que tuvo eco.

Así, frente a esta situación que no pasa desapercibida en medio de una realidad difícil para la región, hubo un mensaje para estar pendientes de no caer en este tipo de hechos.

“Si identifica una situación sospechosa, denúnciela inmediatamente a la línea 123 de la Policía Nacional”, sentenció la Alcaldía de Dosquebradas en su publicación sobre el insólito caso.

Este municipio registró 13.952 viviendas afectadas, por lo que ha recibido cerca de 16.000 reportes de afectaciones y poco más de 280 personas en albergues para los damnificados.

En Dosquebradas está la fábrica más grande de Arturo Calle, Coytex, entre otros puntos determinantes que han llevado a que este sitio sea reconocido a nivel industrial en el territorio nacional.

De igual manera, es la cuarta ciudad más grande del Eje Cafetero después de las tres capitales (Pereira, Manizales y Armenia) con cerca de 300.000 habitantes.

Luego de Pereira, se ha convertido en uno de los lugares más afectados dentro de esta tragedia por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.

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