Abelardo de la Espriella aseguró este lunes que su Gobierno trabaja en una nueva alternativa para atender la situación del agua en Santa Marta y anunció un plazo de 10 días para presentar una solución concreta.

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(Vea también: De la Espriella calmó la marea ante acalorada situación en discurso: “No se preocupen…estoy bien”)

El mandatario informó que sostuvo una reunión con varios ministros para revisar “de manera directa y detallada” la situación del abastecimiento de agua en la ciudad.

Este es el mensaje de De la Espriella:

Reunido con varios ministros de mi Gobierno, revisando de manera directa y detallada la situación del agua en Santa Marta. Los samarios llevan demasiado tiempo esperando respuestas. Este Gobierno está para resolver. En 10 días volveré con una solución concreta para Santa Marta. ¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 5, 2026

¿Qué se sabe de la nueva solución para Santa Marta?

Por ahora, el Gobierno no ha informado cuál será la alternativa que presentará para resolver el problema del agua en Santa Marta.

El nuevo anuncio se limita a señalar que la situación fue revisada con varios ministros y que en 10 días se conocerá una solución concreta.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.