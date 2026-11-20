La representante a la Cámara, Luz Verónica Estrada, señalada por falsificar títulos académicos, enfrenta una nueva presión dentro del partido que la llevó al Congreso. El Pacto Histórico le solicitó que renuncie a su curul.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Escala caso sobre título falso de congresista del Pacto Histórico; documentos la exponen)

Dicha petición quedó consignada en un comunicado de la Coordinación Nacional Provisional de la colectividad, fechado el 19 de noviembre. En el documento, el movimiento sostuvo que la congresista debe apartarse del cargo para asumir su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes.

“Ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente, solicitamos a la congresista presentar su renuncia a la Cámara de Representantes”, señaló el partido. También indicó que la solicitud debe entenderse bajo el respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso.

Lee También

La decisión se conoció después de que distintas instituciones y sectores políticos pusieran en duda los soportes académicos atribuidos a Estrada. Uno de los cuestionamientos más relevantes provino de la Universidad Nacional de Colombia, que informó que no encontró registros de que la representante hubiera cursado o terminado Ingeniería de Minas y Metalurgia en esa institución.

Pacto Histórico llevará el caso a su Comisión de Ética

Además de pedirle que deje su puesto en la Cámara, el movimiento anunció que convocó a su Comisión Nacional de Ética Provisional para el lunes 23 de noviembre. Ese organismo deberá asumir el análisis interno de las denuncias relacionadas con los documentos académicos y profesionales de la congresista.

La colectividad aseguró que no respaldará conductas que puedan afectar la legalidad ni los principios de la función pública. Sin embargo, también planteó que cualquier actuación debe respetar las garantías de la representante mientras se aclara lo ocurrido.

Los cuestionamientos sobre los estudios de Luz Verónica Estrada

La controversia incluye el título de Ingeniería de Minas y Metalurgia que Estrada habría obtenido en 2021. En una comunicación dirigida al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), la Universidad Nacional informó que, tras revisar sus archivos físicos y digitales, no encontró registro de que la congresista fuera egresada de ese programa en la sede Medellín.

La institución también aclaró que la copia del registro de diplomas presentada para acreditar ese título no fue expedida por la universidad. Por ese motivo, anunció que pondría la información en conocimiento de las autoridades competentes ante la posible falsedad de un documento público.

A los cuestionamientos sobre el título profesional se sumaron los relacionados con su bachillerato. La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, de Caramanta, Antioquia, aseguró que el diploma y el acta de grado atribuidos a ese plantel no corresponden a sus registros oficiales. Además, la información conocida sobre su trayectoria escolar señala que en 2017 Estrada aparecía matriculada en octavo grado.

El COPNIA también indicó que no expidió una tarjeta profesional a nombre de la representante y anunció que llevaría el caso ante la Fiscalía por la posible falsedad de ese documento.

Procuraduría abrió investigación contra la congresista Luz Verónica Estrada

La polémica ya trascendió el ámbito interno del Pacto Histórico. La Procuraduría abrió una actuación para recopilar información sobre los estudios de Estrada y los documentos que habría presentado para acreditar su formación. Para ello, solicitó información a entidades como la Universidad Nacional, la DIAN y el Congreso.

La Corte Suprema de Justicia también revisará las denuncias que han llegado contra la representante, debido a su condición de congresista. Estas actuaciones buscan establecer si hay elementos para avanzar en las investigaciones correspondientes; por ahora, los señalamientos deben tratarse como presuntos hechos y no como responsabilidades demostradas.

Con la solicitud de renuncia y la convocatoria de su Comisión de Ética, el Pacto Histórico fijó una nueva posición frente al caso. La reunión del lunes 23 de noviembre será el próximo paso anunciado por la colectividad para examinar las acusaciones contra una de sus representantes en la Cámara.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.