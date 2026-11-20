Momentos de preocupación se vivieron en el sector del Jardín Botánico de Cali tras una fuerte explosión registrada en inmediaciones del CAI de la Policía. Las primeras versiones apuntan al lanzamiento de un artefacto explosivo contra la zona.

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El estruendo alertó a quienes se encontraban cerca del lugar y motivó la presencia de las autoridades, que llegaron para verificar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer qué tipo de elemento habría provocado la explosión.

La información preliminar indica que el incidente habría dejado daños materiales, aunque hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Este balance deberá ser confirmado por las autoridades una vez concluyan las primeras inspecciones.

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La situación generó inquietud por la cercanía de la detonación con una instalación policial. Por ahora, no se conocen detalles sobre quién habría lanzado el artefacto ni si el ataque estaba dirigido específicamente contra el CAI.

Un artefacto explosivo fue lanzado contra las instalaciones del CAI Jardín Botánico, ubicado en el sector de Arboledas, en el occidente de Cali. La detonación quedó registrada en cámaras de seguridad. El hecho no dejó personas lesionadas. Las autoridades hacen presencia en el lugar. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 20, 2026

Autoridades verifican qué provocó la explosión en Cali

Unidades de la Policía se desplazaron hasta el sector para adelantar las labores correspondientes y recopilar información que permita esclarecer lo sucedido. Entre las verificaciones está establecer la naturaleza del elemento explosivo y determinar el alcance de los daños ocasionados.

También se espera que las autoridades entreguen información oficial sobre las características del artefacto, las circunstancias de la detonación y las posibles pistas que permitan identificar a los responsables.

Mientras avanzan las indagaciones, el caso permanece bajo verificación. Por el momento, el reporte disponible señala que no hubo víctimas y que las afectaciones conocidas serían materiales.

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