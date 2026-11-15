Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

La madrugada de este domingo 15 de noviembre estuvo marcada por atentados terroristas en dos corredores estratégicos del país. Uno de ellos fue realizado con un carro bomba que estalló en el de Pipiral, sobre la vía al Llano.

Sigue a PULZO en Discover

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, anunció una recompensa de “30 millones de pesos a quien nos dé información para dar con la captura de estos insurgentes”.

En Noticias Caracol en vivo dijo que “avanzan las investigaciones” porque es “preocupante por supuesto, pero aquí muy articulados con el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea, hemos estado en el sitio, hemos estado en la Secretaría de Gobierno; aquí desde un comienzo hemos tenido una política de seguridad importante porque el departamento del Meta es el que hace todo el troncado de lo que viene con los otros departamentos, grupos delincuenciales que hay acá, grupos insurgentes, Calarcá, Iván Mordisco, nosotros hemos logrado frenar que lleguen al centro del país”.

¿Cómo fue el ataque contra el peaje Pipiral?

Según la narración de la gobernadora Cortés, hacia las 2:26 de la madrugada de este domingo, “en la vía que va de Villavicencio a Bogotá, detonaron un carro bomba muy cerca del peaje Pipiral. Gracias a Dios no estuvo tan adentro como en otros peajes, la Policía reaccionó inmediatamente”.

Lee También

Sobre el conductor del carro bomba, detalló que abandonó el vehículo, tal como se puede apreciar en las imágenes, en el que también se aprecia que otros automotores pasaban por la zona a esa hora, y luego “una motocicleta lo recoge y sale” huyendo del lugar. Minutos después, el vehículo estalló.

#Colombia | Una cámara de seguridad registró el momento en que una persona abandonó un vehículo cargado con explosivos en el peaje Pipiral, en la vía Bogotá–Villavicencio. Minutos después, el automotor detonó. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/LKRiKTbg3t https://t.co/bmvJHJW90S — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 15, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.