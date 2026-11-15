Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Desde la noche del viernes 13 de noviembre, la tranquilidad en la vereda Gaitán, ubicada en la zona rural de Rioblanco, se vio sacudida por la desaparición de Yeimy Andrea Quevedo. Según relata su familia, la joven madre salió de su trabajo alrededor de las 11:00 de la noche, tras culminar su jornada en el establecimiento donde laboraba. Desde ese momento, nada se sabe sobre su paradero, ya que nunca llegó a su vivienda, lo que desató una profunda incertidumbre entre sus seres más cercanos.

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La alarma incrementó rápidamente, pues al siguiente día Yeimy Andrea no se presentó tampoco en su lugar de trabajo. Este hecho, sumado a la ausencia de comunicación hacia sus familiares, llevó a que estos iniciaran una búsqueda intensiva para reconstruir lo sucedido en el trayecto que debía llevarla de regreso a su casa. La preocupación se vuelve aún mayor al considerar que en su hogar la esperaba su hijo pequeño, lo que motivó a la familia a pedir ayuda a los habitantes de Rioblanco y municipios vecinos para que colaboren en la difusión de la información e informen cualquier pista relevante.

De acuerdo con la información divulgada, quienes puedan aportar datos sobre la ubicación de Yeimy Andrea Quevedo pueden comunicarse a los siguientes números: 322 892 3105, 314 417 1905, 322 912 9331 y 320 856 7912. Los familiares insisten en que incluso la información más mínima puede resultar crucial en la búsqueda y solicitan comunicarse directamente a los teléfonos proporcionados, enfatizando la importancia de evitar la difusión de rumores o información no verificada sobre lo ocurrido.

Por ahora, la familia se aferra a la esperanza de obtener alguna noticia que permita esclarecer el caso y, sobre todo, hallar sana y salva a Yeimy Andrea Quevedo, cuya ausencia ha dejado un profundo vacío e incertidumbre en los suyos y en la comunidad de la vereda Gaitán. De acuerdo con la información disponible, el caso sigue siendo motivo de preocupación local y muestra la urgencia de la colaboración ciudadana para resolver este tipo de situaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió la noche en que desapareció Yeimy Andrea Quevedo en Rioblanco?

Según la información proporcionada por los familiares de Yeimy Andrea Quevedo, la última vez que se tuvo noticia de la joven fue la noche del viernes 13 de noviembre, cuando salió del establecimiento en el que trabajaba cerca de las 11:00 de la noche. Su destino debía ser su vivienda en la vereda Gaitán, zona rural de Rioblanco, pero no se volvió a saber de ella después de ese momento.

¿A dónde puede comunicarse si tiene información sobre Yeimy Andrea Quevedo?

Las personas que posean cualquier tipo de información relevante sobre el paradero de Yeimy Andrea Quevedo pueden comunicarse directamente a los números: 322 892 3105, 314 417 1905, 322 912 9331 o 320 856 7912. La familia insiste en la importancia de proporcionar solo datos verificados y evitar compartir información que no haya sido confirmada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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