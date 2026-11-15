Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

En Barranquilla una mujer que llevaba seis años luchando para quedar embarazada, finalmente dio a luz trillizas. Los médicos destacan que la gestación de las bebés se dio sin necesidad de recurrir a técnicas de reproducción asistida.

Sigue a PULZO en Discover

Hoy la feliz mamá, Marilyn García Esparra y su familia, celebran el nacimiento sin complicaciones de sus tres hijas, Ailanis, Ainara y Aitana, en la Clínica La Merced, en Barranquilla.

Como lo explica el doctor Arturo Montaño Mendoza, médico especialista en medicina materno-fetal, Marilyn vivió un embarazo trigelar espontáneo, lo que es una condición poco frecuente en la que la gestación de tres bebés ocurre sin recurrir a técnicas de reproducción asistida. En el caso de esta feliz mamá, dos de las niñas compartían una placenta, mientras que la tercera contaba con la suya propia.

El médico explicó además, que debido a las características de esta gestación y al riesgo de un nacimiento prematuro, la paciente requirió hospitalización, vigilancia permanente y controles especializados. Asimismo, reiteró que las posibilidades de que la gestación se diera de manera espontánea, como en este caso, es muy baja a nivel mundial.

Lee También

“Con el advenimiento de la asistencia de terapia reproductiva, podrían darse embarazos múltiples en otras condiciones, pero esta condición de manera espontánea es muy rara. A nivel mundial eso no va más allá de un 1 o 2% de todos los embarazos existentes”.

Recalcó Montaño que los embarazos múltiples son casos complejos que requieren experiencia, vigilancia y un seguimiento muy estricto, por lo que “la evaluación ecográfica, especialmente el seguimiento Doppler fetoplacentario, es fundamental para valorar el bienestar de los bebés y determinar el momento más adecuado para su nacimiento”.

Hoy Marilyn y su esposo recuerdan que después de seis años de intentar ser padres, recibir la noticia de que lo serían por partida triple los dejó en shock, sin embargo, hoy con sus familiares y amigos están felices al lado de Ailanis, Ainara y Aitana.

Ambos agradecen el acompañamiento recibido por parte del personal médico y de enfermería, así como la atención durante las diferentes etapas de su proceso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.