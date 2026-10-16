La actriz colombiana Johanna Fadul sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada, una noticia que llega después de más de diez años de la pérdida de sus gemelas, Anabella y Antonella, una experiencia que marcó profundamente su vida y la de su esposo, Juanse Quintero.

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El anuncio se conoció durante la noche del jueves 15 de octubre, cuando la pareja publicó varias fotografías en sus cuentas oficiales de Instagram para compartir su felicidad por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

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La noticia generó numerosas reacciones entre sus seguidores y figuras del entretenimiento, quienes les enviaron mensajes de cariño y buenos deseos.

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Así anunció Johanna Fadul su embarazo

Fadul y Quintero acompañaron las imágenes con un mensaje en el que hablaron de la ilusión de volver a vivir la experiencia de convertirse en padres y de los sueños que comienzan a tomar forma con esta noticia.

“Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir… hasta que Dios nos sorprende”, escribieron al inicio de la publicación.

La pareja describió la llegada del bebé como su “milagro más bonito” y cerró el mensaje con una frase que confirmó la noticia: “¡Vamos a ser papás!”.

El anuncio tuvo una especial acogida entre sus seguidores, quienes recordaron el difícil momento que vivieron los actores tras la pérdida de sus gemelas y celebraron la nueva etapa que ahora comienzan.

Luisa Fernanda W y otras famosas felicitaron a Johanna Fadul

Entre las personalidades que reaccionaron a la publicación estuvo la creadora de contenido Luisa Fernanda W, quien expresó su alegría y destacó la fe de los futuros padres.

“¡Qué felicidad! El tiempo de Dios siempre es perfecto. Bendiciones siempre”, comentó.

La DJ y empresaria Marcela Reyes también se sumó a las felicitaciones con un mensaje en el que manifestó su emoción por la noticia y les deseó bendiciones como familia.

Por su parte, la actriz Yuli Ferreira les dedicó unas palabras en las que resaltó la importancia de la fe y les deseó bienestar en esta nueva etapa. Sofía Jaramillo también figuró entre las personalidades que reaccionaron al anuncio.

Sin embargo, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Valentino Lázaro, creador de contenido y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, quien manifestó abiertamente su felicidad por el embarazo de su amiga.

“Amiga hermosa no lo puedo creer, estás destinada a ser madre… Soy el tío Tino más feliz”, escribió el influenciador.

En el mismo mensaje, aseguró que Fadul será una gran madre y dejó ver que conoce el significado que tiene esta noticia para ella.

“Sé lo que esto significa para ti, te amo amiga”, agregó.

La reacción no se limitó a los comentarios de Instagram. Lázaro también compartió en sus historias un video de una llamada con la actriz, en la que ambos se mostraron felices por la noticia.

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“Compartir contigo en ‘La casa de los famosos’ me hizo ver lo hermosa e increíble que eres, serás la mejor mami”, expresó el creador de contenido.

De esta manera, el anuncio de Johanna Fadul y Juanse Quintero no solo despertó mensajes de felicitación entre sus seguidores, sino que también propició muestras de cariño de personas que han compartido con la pareja distintas etapas de su vida.

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