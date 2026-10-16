Por: Portal Bogotá

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El teatro Cafam, uno de los principales escenarios culturales de Bogotá, será el lugar donde el espíritu de Juan Gabriel volverá a sentirse vivo a través del espectáculo ‘Clásicas del Amor’. A una década de su fallecimiento, conocido como el Divo de Juárez, este homenaje busca reunir a los fanáticos de todas las generaciones para revivir los éxitos inmortales del artista. El evento se presentará el 17 de octubre de 2026 a las 8:00 p. m. y el 18 de octubre de 2026 a las 11:00 a. m., con la participación de más de 35 artistas en escena, según información publicada en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. La boletería está disponible en TuBoleta.com, haciendo posible que quienes deseen asistir aseguren su ingreso a este evento cargado de nostalgia y emoción.

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La obra musical de Juan Gabriel ha logrado trascender fronteras y generaciones. De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, cuenta con más de 1800 composiciones, que han sido traducidas a varios idiomas, incluyendo turco, alemán, francés, italiano, tagalo, japonés, griego, papiamento —una lengua que se habla principalmente en las islas caribeñas de Aruba, Bonaire y Curazao— portugués e inglés. Además, más de 1500 artistas y grupos en todo el mundo han interpretado sus canciones, consolidando su legado como uno de los más importantes de la música en español.

Esta edición de ‘Clásicas del Amor’ contará con la colaboración especial del Mariachi Colombia Nueva Era, que junto al resto del elenco interpretará canciones icónicas como ‘Amor Eterno’, ‘Querida’, ‘Hasta que te conocí’, ‘Se me olvidó otra vez’, ‘La farsante’, ‘Me nace del corazón’ y muchas más. Estas melodías han quedado en la memoria colectiva y continúan emocionando a personas de todas las edades, mostrando el impacto permanente de la obra del Divo de Juárez.

El teatro Cafam recibirá este espectáculo en la avenida Carrera 68 #90-88. Según la información proporcionada, el evento no hace parte de la agenda distrital de actividades culturales, lo que lo posiciona como un plan especial para quienes buscan una experiencia diferente en la ciudad. Para quienes deseen vivir esta velada cargada de emoción y recuerdo, la invitación es clara: asegurar su boleta y prepararse para celebrar al hombre que convirtió el amor en música.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo será el homenaje a Juan Gabriel con ‘Clásicas del Amor’ en Bogotá?

El homenaje a Juan Gabriel, denominado ‘Clásicas del Amor’, se llevará a cabo en el teatro Cafam de Bogotá, ubicado en la avenida Carrera 68 #90-88. Las funciones están programadas para el 17 de octubre de 2026 a las 8:00 p.m. y el 18 de octubre de 2026 a las 11:00 a.m., según indica Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

¿Quiénes participarán en el espectáculo ‘Clásicas del Amor’ en honor a Juan Gabriel?

Más de 35 artistas harán parte del espectáculo ‘Clásicas del Amor’, junto con la colaboración especial del Mariachi Colombia Nueva Era. Todos ellos interpretarán los grandes éxitos de Juan Gabriel para rendirle homenaje en Bogotá, tal como se detalla en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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