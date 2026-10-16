Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se prepara para convertirse en escenario de expresiones artísticas originales e inmersivas gracias a ARTEFACTUM, iniciativa promovida por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, enfocada en la creación colectiva por medio de laboratorios de experimentación y cocreación. De acuerdo con información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, dos de sus estrenos más esperados tendrán lugar el viernes 16 y el sábado 17 de octubre de 2026, fechas en las que el público podrá asistir sin costo a propuestas escénicas y musicales que exploran nuevas formas de habitar la ciudad a través del arte.

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Uno de los estrenos, titulado Trece veces Silva, indaga en la figura de José Asunción Silva, poeta colombiano, explorando la mística y supersticiones que giran en torno al número 13 y su relación con el autor. Esta creación fue desarrollada por jóvenes artistas del laboratorio Escena Joven de ARTEFACTUM, bajo la dirección de Johan Velandia, dramaturgo y director con reconocido recorrido en la escena teatral nacional gracias a montajes como Solo me acuerdo de eso y Lo que no tiene nombre. El proceso incluyó investigación, escritura y creación colectiva para reinterpretar la vida del poeta desde perspectivas contemporáneas. Según Idartes, las funciones tendrán lugar en el Teatro La Candelaria el viernes a las 8 p. m. y el sábado a las 6 p. m. y 8 p. m.

Por otro lado, De Puertas para Adentro invita al público a experimentar la música en un entorno patrimonial: Villa Adelaida, casona emblemática de la arquitectura republicana de Bogotá de más de cien años de historia. La experiencia incluye intervenciones musicales en vivo, tap dance y performances, incorporando los sonidos cotidianos de la ciudad como elementos creativos que reflejan la memoria y el presente de Bogotá. Esta propuesta surgió de los laboratorios de Música de ARTEFACTUM con la orientación de Néstor Cifuentes, productor musical de trayectoria internacional; Juanita Delgado, artista vocal vinculada al cine; y Lucio Feuillet, cantautor nariñense destacado en la escena de la música andina. Idartes confirma las funciones en Villa Adelaida el viernes y sábado a las 5 p. m. y 7 p. m.

Ambas actividades hacen parte de la programación de ARTEFACTUM en 2026, cuyo objetivo es propiciar laboratorios de innovación social y artística en 23 espacios, incentivando la investigación y colaboración entre artistas de varios lenguajes. Todas las muestras de resultados de ARTEFACTUM son de entrada libre hasta agotar aforo, de acuerdo con la información oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es ARTEFACTUM y cómo funciona su programación en Bogotá?

ARTEFACTUM es un programa del Instituto Distrital de las Artes – Idartes dedicado a la creación colectiva mediante laboratorios de experimentación en distintas disciplinas artísticas. Durante 2026, realiza 23 laboratorios de cocreación e innovación social que permiten a los artistas trabajar en conjunto y presentar sus resultados en una programación abierta al público en diferentes escenarios de Bogotá, con entrada libre hasta completar aforo.

¿Qué experiencias propone la obra 'De Puertas para Adentro' en Villa Adelaida con ARTEFACTUM?

'De Puertas para Adentro' invita al público a recorrer los espacios históricos de Villa Adelaida, una casona republicana bogotana, donde la música en vivo, el tap dance y las intervenciones performáticas transforman la casa en un verdadero instrumento artístico. Esta experiencia inmersiva, surgida de los laboratorios de Música de ARTEFACTUM, propone una integración creativa entre el patrimonio arquitectónico y los sonidos de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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